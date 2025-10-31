ONCE: Comprobar Cuponazo y Super Once, resultado de hoy viernes 31 de octubre de 2025

En breves instantes podrás comprobar el número del Cuponazo y Super Once de hoy, viernes 31 de octubre de 2025. A continuación podrás conocer el resultado de los sorteos de la ONCE y descubrir si tu número ha sido premiado.

Cuponazo de la ONCE

El resultado del sorteo del Cuponazo de la ONCE celebrado hoy , viernes 31 de octubre de 2025 ha agraciado al número X de la serie X. El afortunado poseedor del boleto ganador, cuyas cinco cifras y serie coincidan con las del número y serie premiados en la primera extracción, será agraciado con 9.000.000 de euros.

Números premiados en el Cuponazo de la ONCE con 100.000 euros:

Número: X Serie: X

Número: X Serie: X

Número: X Serie: X

Número: X Serie: X

Número: X Serie: X

Número: X Serie: X

El bote final del sorteo del Cuponazo reparte 6 premios de 100.000€ y un máximo de 9 millones de euros. Durante el sorteo, tienes la posibilidad de ganar 15 millones de euros y 6 premios de 200.000 euros al jugar el Cuponazo XXL por 2€ más. Para que se registre tu participación en el sorteo, debes elegir una combinación para optar al bote final y la cantidad de combinaciones. Puedes ganar el premio final si aciertas las 5 cifras del número ganador más la serie, con un número del 1 al 135. Con tu cupón del Cuponazo puedes acumular los premios de la 1ª y 2ª categoría en el mismo boleto.

El número premiado, también llamado número principal, determina también el ganador de muchos otros premios: 134 premios de 25.000 euros a las 5 cifras, 1.215 premios de 150 euros a las 4 últimas cifras, 12.150 premios de 15 euros a las 3 últimas cifras, 121.500 premios de 6 euros a las 2 últimas cifras y por último 1.215.000 premios de 3€ a la última cifra. Este último no sería un premio propiamente dicho, pues sería el reintegro del importe pagado por el cupón (3€).

Resultado Super Once

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, viernes 31 de octubre de 2025 es X.

Los números que se registran en el sorteo del Super Once se eligen en una matriz con 80 números distintos y el mínimo es de 5 hasta 11. Las apuestas ganadoras salen de la selección de 20 números, lo que permite optar a distintos premios en función de los números que se acierten y el importe abonado, dependiendo de la categoría. Al apostar 1 € por número registrado, puede ganar hasta un millón de euros con una combinación ganadora de 11 números. De lunes a domingo puedes optar a ser el ganador del premio final en los tres sorteos que se celebran en el Super Once: a las 10h, a las 12h y a las 21:15h. Existen 7 tipos de apuestas según la cantidad de números elegidos: 11, 10, 9, 8, 7, 6 o 5.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del viernes 31 de octubre de 2025 son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

