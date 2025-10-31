Dónde han caído el bote de 75 millones de euros del Euromillones, el de 700.000 euros de la Bonoloto, y los premios del Eurojackpot y la ONCE de hoy viernes 31 de octubre

Este viernes 31 de octubre de 2025 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, EuroMillones, Eurojackpot y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Bonoloto

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 1.100.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen CUATRO boletos acertantes, que han sido validados en el Despacho Receptor nº 18.150 de BURGOS, situado en Avda. Derechos Humanos, 42; en el nº 50.535 de RINCÓN DE LA VICTORIA (Málaga), situado en Poeta Manuel Alcántara, 7; en el nº 55.240 de OURENSE, situado en Basilio Álvarez, 16; y en el nº 56.115 de A RÚA (Ourense), situado en Telesforo Ojea, 6.

Euromillones

En el sorteo de EuroMillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (5 + 2). En ESPAÑA existe UN boleto acertante de Segunda Categoría (5 + 1), que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 17 de ELCHE (Alicante), situada en Emilio Hernández Selva, 81.

Con el EUROBOTE generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de Primera Categoría (5 + 2) podría ganar 84 millones de euros.

El boleto acertante de El Millón ha sido validado en la Administración de Loterías nº 2 de RIANXO (A Coruña), situada en Rúa do Medio, 38.

ONCE

El resultado del sorteo del Cuponazo de la ONCE celebrado hoy , viernes 31 de octubre de 2025 ha agraciado al número 94788 de la serie 19. El afortunado poseedor del boleto ganador, cuyas cinco cifras y serie coincidan con las del número y serie premiados en la primera extracción, será agraciado con 9.000.000 de euros.

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, viernes 31 de octubre de 2025 es 02, 03, 04, 13, 14, 18, 21, 23, 24, 30, 33, 46, 51, 53, 62, 66, 73, 74, 79 y 84.