Eurojackpot: Resultado del sorteo de hoy viernes 31 de octubre de 2025
Consulta los números premiados del sorteo del Eurojackpot de hoy, viernes 31 de octubre de 2025 y comprueba el resultado del sorteo de la ONCE.
Muy pronto conoceremos el resultado del Eurojackpot de hoy, viernes 31 de octubre de 2025.
El Eurojackpot es un juego administrado por la ONCE que se celebra cada viernes y cuenta con un bote mínimo de 10 millones de euros. Este bote mínimo se acumula a cada sorteo, pudiendo llegar a un premio de primera categoría de 90 millones de euros. El Eurojackpot destina el 50% de la recaudación de las apuestas a premios. Los premios se componen del 50% del total de las apuestas, que pueden ser sencilla o múltiple.
Al Eurojackpot se puede jugar realizando una apuesta sencilla o múltiple. En el caso de la apuesta sencilla, debes seleccionar 5 números del 1 al 50 y 2 soles entre el 1 y el 10. Si prefieres jugar al Eurojackpot con una apuesta múltiple, deberás seleccionar 5, 6, 7, 8, 9 o 10 números, y 2, 3, 4 o 5 soles. El coste del boleto del sorteo seguirá siendo el mismo que para la simple.
