Eurojackpot

Eurojackpot: Resultado del sorteo de hoy viernes 31 de octubre de 2025

Consulta los números premiados del sorteo del Eurojackpot de hoy, viernes 31 de octubre de 2025 y comprueba el resultado del sorteo de la ONCE.

Comprobar Eurojackpot: Resultado del sorteo de hoy en directo

Antena 3 Noticias
Publicado:

Muy pronto conoceremos el resultado del Eurojackpot de hoy, viernes 31 de octubre de 2025.

El Eurojackpot es un juego administrado por la ONCE que se celebra cada viernes y cuenta con un bote mínimo de 10 millones de euros. Este bote mínimo se acumula a cada sorteo, pudiendo llegar a un premio de primera categoría de 90 millones de euros. El Eurojackpot destina el 50% de la recaudación de las apuestas a premios. Los premios se componen del 50% del total de las apuestas, que pueden ser sencilla o múltiple.

Al Eurojackpot se puede jugar realizando una apuesta sencilla o múltiple. En el caso de la apuesta sencilla, debes seleccionar 5 números del 1 al 50 y 2 soles entre el 1 y el 10. Si prefieres jugar al Eurojackpot con una apuesta múltiple, deberás seleccionar 5, 6, 7, 8, 9 o 10 números, y 2, 3, 4 o 5 soles. El coste del boleto del sorteo seguirá siendo el mismo que para la simple.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Eurojackpot de la Once son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

