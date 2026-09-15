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Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy martes 15 de septiembre de 2026

El resultado del sorteo de la Bonoloto de hoy, martes 15 de septiembre de 2026 ha agraciado al número 14 15 30 38 42 49, siendo el número complementario el 44 y el reintegro el 4.

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El ganador de la Bonoloto de hoy, martes 15 de septiembre de 2026 ha sido para el número 14 15 30 38 42 49 siendo el número complementario el 44 y el reintegro el 4.

En el sorteo de la Bonoloto hay que seleccionar seis números en total, que vayan desde el 1 al 49, para combinarlos entre sí. El coste de cada apuesta es de 0,50 €, aunque el mínimo es de dos apuestas, por lo que el precio asciende a 1 euro.

Para jugar, está permitido hacer hasta 8 combinaciones distintas de 6 dígitos cada una (apuesta sencilla) o una distinta con más números en juego.

El único día que no puedes jugar a La Bonoloto es el domingo. Un sorteo que se celebró por primera vez en 1988 y ha tenido pocos cambios, como el reintegro.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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