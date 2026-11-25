La Lotería de Navidad 2026 está cada vez más cerca y muchos participantes ya buscan su décimo para el sorteo. Algunos mantienen la tradición de comprar el mismo número cada año, mientras que otros prefieren probar suerte con uno diferente. ¿Qué harás tu?

Para quienes buscan un número concreto, el localizador de décimos permite consultar en qué administraciones de lotería está disponible, facilitando su búsqueda.

¿Cómo buscar tu número de la Lotería de Navidad?

El procedimiento es sencillo. Solo hay que introducir el número deseado en el buscador y pulsar el botón 'Buscar'. La herramienta mostrará las administraciones que venden ese décimo. Después, los interesados podrán contactar por teléfono para reservarlo o acudir directamente a la dirección indicada.

¿Y si todavía no tienes un número?

Quienes aún no hayan elegido su décimo pueden utilizar el 'Rastreador de la Suerte', una herramienta que genera números al azar. Basta con seleccionar 'Genera tu décimo' y, si el número resulta de interés, pulsar 'Buscar' para conocer dónde se vende.

De esta manera, los participantes podrán localizar su número para el Sorteo Extraordinario de Navidad 2026, tanto si tienen uno elegido como si prefieren dejar su elección al azar.

Sorteo Extraordinario de Navidad

Recuerda que el sorteo de la Lotería de Navidad 2026 se celebra en el Teatro Real de Madrid. En muy poco tiempo, ya escucharemos a los niños de San Ildefonso cantar cada uno de esos números de la suerte y los grandes premios del sorteo con toda la ilusión.

El sorteo comenzará a las 9:00 horas y terminará entre las 12:30 y las 13:30 horas. Recuerda que a través de la web de Antena 3 Noticias podrás seguir el sorteo en directo. Desde el día siguiente al sorteo, el 23 de diciembre, se podrán cobrar los premios, que caducan a los tres meses: el 22 de marzo de 2027.

El de la Lotería de Navidad es el sorteo de lotería con mayor recaudación y mayor reparto de premios: cada año se reparten más de 2.500 millones de euros entre miles de ganadores. Los premios superiores a 40.000 euros tributan al 20% en concepto de gravamen especial. Por ejemplo, un premio de 400.000 euros (un décimo del Gordo) tributaría 72.000 euros (20% sobre 360.000 euros), neto cobrarías 328.000 euros.

El Gordo de Navidad es el primer premio del Sorteo Extraordinario del 22 de diciembre: 4.000.000 de euros por serie, 400.000 euros por décimo. Es el premio más soñado de España. Cruzaremos los dedos para tener la suerte más preciada en esta época.