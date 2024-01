Una administración de Lotería de Lugo reparte un tercer premio del Niño tras ser asaltada

Todavía se le nota el miedo en la voz. Se mezcla con la emoción de las últimas horas. Una emoción contenida para él, eso sí, porque, "con todo lo que pasó el jueves, no se disfruta ni se celebra de la misma manera un premio", comenta Carmen a Antena 3 Noticias. Ella es la madre de Guillermo Rodríguez, el lotero de Lugo que fue atracado el pasado jueves a punta de pistola en su propia administración. "Estos están siendo los peores días de mi vida", sentencia él.

El jueves pasado, un poco antes de lo habitual, Guillermo se preparaba para abrir 'El Duende', la administración de lotería que regenta en la calle Lamas de Prado. "Abrí sobre las 8:30 porque tenía que hacer papeleo y gestiones", señala. En ese momento, dos personas que llevaban el rostro cubierto lo encañonaron y le obligaron a entregarles lo que había en el interior de las dos cajas fuertes. Fue cuestión de minutos, los que le llevó a Guillermo acceder a ellas, pero se hicieron eternos. Según sus cálculos, los asaltantes se llevaron unos 400.000 euros, una de las recaudaciones más altas del año, debido a los sorteos del Navidad y del Niño.

Era lo único que buscaban, el dinero. Así se lo hicieron saber al lotero, al que le dijeron que no le querían hacer daño. Sin embargo, Guillermo "sigue teniendo mucha ansiedad porque el episodio vivido fue muy duro y estresante", asegura su madre. Todavía afectado, él nos cuenta que se ha tenido que "someter a tratamiento psicológico porque no es fácil pasar página de algo así". No solo por el susto, también porque "esto es la ruina de mi negocio, de lo que nos da de comer", lamenta.

Guillermo y su mujer llevan al frente de la administración número 10 de Lugo desde 2021, aunque ya desde hace 12 años la llevaba su familia. Ahora, ante este golpe, no saben "cómo se va a reponer todo esto. Denunciamos los hechos, la Policía investiga el atraco, tenemos dos seguros, pero a pesar de todo, la cosa no pinta bien".

Un tercer premio que no le trae la tranquilidad

Este sábado, mientras veía el sorteo del Niño por televisión desde su casa, Guillermo se dio cuenta de que había vendido en su administración de Lugo el número correspondiente al tercer premio: el 57.033. Lo que no sabía era cuántos décimos había despachado. Fueron diez. Los diez vendidos en ventanilla, por lo que, asegura Guillermo, todos los afortunados son vecinos del barrio. Motivo de alegría, a pesar de que reconoce que no tiene la cabeza para mucha celebración. "Me alegro mucho por los ganadores y espero que lo disfruten, pero a mí, dar un premio no me va a cambiar nada", nos explica.

Este tercer premio está dotado con 250.000 euros a la serie, lo que significa que cada uno de los propietarios de esos décimos se lleva 25.000 euros. Un pellizco que, sin duda, ha supuesto el mejor fin de fiesta para los premiados. Ahora, Guillermo espera poder tener un final más feliz para él y su familia y confía en que la Policía pueda resolver el atraco que sufrió y recuperar el dinero robado para no tener que echar el cierre del negocio.