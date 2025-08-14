EuroDreams
EuroDreams: Resultado de hoy jueves 14 de agosto de 2025
Comprueba el resultado del EuroDreams de hoy, jueves 14 de agosto de 2025. Consulta si eres uno de los premiados del sorteo de hoy.
Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo del Eurodreams de hoy jueves 14 de agosto de 2025.
La celebración del sorteo de EuroDreams son los lunes y jueves con la participación de España, Irlanda, Suiza, Bélgica, Luxemburgo, Portugal, Austria, Reino Unido y Francia.Para tener la opción de ganar uno de los premios es necesario registrar 6 números que vayan del 1 al 40 de la 1ª matriz y solo un número del 1 al 5 de la 2ª matriz (número dream o sueño).
Además, si eres uno de los acertantes del número dream o sueño, independientemente del resto de premios, tendrás derecho al reintegro. El coste por apuesta en el sorteo del EuroDreams es de 2,50 €.
El sorteo del EuroDreams se celebra cada lunes y jueves a partir de las 21:00 h (hora peninsular).
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del EuroDreams son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.
