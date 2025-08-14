Lotería Nacional de España
Comprobar Lotería Nacional: Resultado del sorteo de hoy jueves 14 de agosto de 2025
Comprueba tu número de la Lotería Nacional de hoy, jueves 14 de agosto de 2025, en el que podrás ganar un primer premio de 300.000 euros.
En breves instantes podrás conocer el resultado de la Lotería Nacional de hoy, jueves 14 de agosto de 2025. Comprueba tu número de la lotería y descubre si ha sido premiado en el sorteo de hoy que cuenta con un primer premio de 300.000 euros.
Todos los jueves y sábados se celebra el sorteo de la Lotería Nacional con premios de distinta cuantía en función del día de la semana. Es necesario apostar a una cifra de cinco dígitos para poder jugar y optar a uno de los premios que se ofrecen. Si compras un cupón del sorteo de la Lotería Nacional del jueves el precio será de 3€, mientras que si compras tu décimo para jugar el sábado, el coste será de 6€.
Para poder participar en sorteos extraordinarios de la Lotería Nacional será necesario abonar entre 15 y 20 euros por décimo. En cada lotería se extraen 2 números de 5 cifras dando la posibilidad de ganar dos premios de diferente cuantía. El Premio Especial de la Lotería Nacional se obtiene al coincidir una fracción y una serie del billete, dando 3 reintegros.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Lotería Nacional son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.
