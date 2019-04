La Fiscal jefa de Barcelona denuncia ante los medios presiones en el juicio del 9N

Magaldi ha comparecido en rueda de prensa para dar a conocer su versión del "incidente" ocurrido en la última sesión del juicio por el 9N, en la que excepcionalmente abandonó a pie el Palau de Justicia ya que en la mayoría de jornadas lo había hecho junto a los fiscales del caso, que acudían a la vista en coche, con protección policial y entrando por una puerta secundaria.



Magaldi ha desvinculado el incidente que ella misma comunicó a la Fiscalía General del Estado -que ayer emitió un comunicado para condenar los hechos- de cualquier propósito de ascender a la Fiscalía Superior de Cataluña: "Estoy donde quería estar, que era al frente de la Fiscalía de Barcelona".



Según ha relatado, cuando el pasado viernes al mediodía abandonaba el Palau de Justicia junto a un fiscal, después de la sesión de mañana del juicio, un grupo de entre 20 y 30 personas situadas tras las vallas que cercaban a los manifestantes la recibió a gritos de "fuera, fuera la justicia española", "fascista", "eres una mierda", "vete de Cataluña".



"Por la dignidad de la institución que represento, lo que yo no podía hacer era agachar la cabeza y salir corriendo de aquella situación", ha asegurado Magaldi, que cree que, a diferencia de los políticos, recibir ese tipo de improperios no le "va en el cargo".



Cuando caminaba para alejarse del Palau de Justicia, añade la fiscal jefa, un joven se dirigió corriendo en diagonal hacia ella, momento en que afirma temió "por su integridad " y, con una "mirada de odio" como no había visto otra en sus 64 años y que cree no olvidará "en la vida", le dijo: "tú eres la Fiscalía, tú nos condenas por poner las urnas".



Magaldi sostiene que intentó explicar al joven que la Fiscalía no juzga, solo acusa, y que ella es la fiscal jefa de Barcelona, no el ministerio público en su conjunto, pero desistió al ver que el manifestante seguía con sus acusaciones.