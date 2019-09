El presidente del PP, Pablo Casado, ha asegurado que el cambio climático "no se combate" en Nueva York, donde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, intervino ante la Asamblea General de la ONU, sino "en el terreno" y ejecutando infraestructuras hídricas: "No tiene sentido que hace un mes estuviéramos hablando de trasvases y que en algún municipio de España había que ir con cisternas a los pueblos, y ahora miles de hectómetros cúbicos de agua se hayan vertido al mar, además con desperfectos ecológicos, como al mar Menor". Ha sido durante su visita a Los Alcázares, uno de los municipios más afectados por las inundaciones provocadas por la gota fría. Después ha estado en Orihuela (Alicante). El presidente de los populares ha considerado que Sánchez, que visitó el municipio dos días después de iniciarse la gota fría, en vez de presentar el "Green New Deal" en Estados Unidos "tiene que venir aquí" a hacer "embalses y diques" porque, de lo contrario, "va a parecer que esto es una demagogia preelectoral".

El dirigente del PP ha remarcado que el cambio climático "se combate" con el presupuesto público y ha reprochado al PSOE que no haya hecho "nada" desde que gobierna, con todos los planes de cuenca "paralizados". "Tenemos que defender el medio ambiente, pero de verdad, no con mensajes grandilocuentes y electoralistas desde fuera de España", ha enfatizado.