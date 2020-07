Wert apuesta por préstamos ICO o subida de tasas de acuerdo a la renta para estudiar

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, ha afirmado este lunes que su departamento está "en conversaciones muy avanzadas" con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para establecer un sistema de préstamos para que los universitarios puedan asumir el coste de las tasas o bien que éstas aumenten "de forma escalonada" en función de la renta familiar, como se hace en Cataluña.



Así lo ha avanzado el ministro de Educación, en una entrevista en RNE, donde ha señalado que estas dos opciones pueden servir para hacer frente al pago de las tasas universitarias para los próximos ejercicios. "Lo que ha hecho Cataluña es una buena solución desde el punto de vista de la equidad", ha aseverado Wert, en respuesta al aumento del coste de la universidad en varias comunidades autónomas, después de que el ministerio les permitiera subir las tasas hasta un 66%.



"Yo creo que nadie debe quedarse fuera de la educación universitaria por razones económicas, pero eso tiene que hacerse compatible con la necesidad de que la educación universitaria conlleva una inversión publica de más de 11 millones de euros en una situación fiscal como la que tenemos. Tenemos que repensar toda su financiación", ha afirmado.



El ministro también ha avanzado que con la nueva ley se va a "reforzar" el derecho constitucional a que "cualquier español tiene el derecho de ser escolarizado, utilizando el castellano como lengua vehicular". No obstante, ha señalado que este "problema", que se da en algunas comunidades autónomas, no responde a una falta de marco normativo, sino a "la creación de medios para hacerlo efectivo".



Asimismo, ha indicado que "el problema en Cataluña" es que la administración educativa sostiene que la vía para resolver el problema de la escolarización en castellano para quienes lo piden "es la atención individualizada". Sin embargo, el ministro apunta que "no se trata de atención individualizada sino de crear oferta en castellano para quienes quieran ser escolarizados en castellano, sean muchos o pocos, porque hay que atenderlos". "Estamos estudiando mecanismos para hacer efectivo ese derecho", ha advertido.



Wert ha indicado, no obstante, que con esto no pretende "crear un conflicto", sino que se trata de una cuestión que "se puede encauzar y resolver". Asimismo, ha insistido en que "por encima" de este asunto esta el hecho de que "hay que garantizar que se hace efectivo ese derecho a ser escolarizado en la lengua oficial, en la lengua cuya cooficialidad tiene que tener la misma consideración, como mínimo, y el mismo respeto que la lengua propia en las comunidades".



Ha descartado un pacto con el PSOE

"Siendo completamente franco, no soy muy optimista respecto a un pacto con el PSOE porque cuando escucho a su principal dirigente, Alfredo Pérez Rubalcaba, hacer unas declaraciones sobre lo cruel que resulta segregar a los niños a los 12 o 13 años, solo puedo pensar dos cosas: o que no se ha leído la ley o realmente está intentando engañar a la gente", ha afirmado el ministro.



Wert ha advertido de "cualquier intento de manipulación política de la cuestión" le parece "especialmente grave" porque, según ha recordado, "hay muchas familias que se inquietan con esta información". "No hay ni un solo elemento en la ley en el que se establezca ningún tipo de camino diferenciado que no sea el de otorgar apoyo y refuerzo a los estudiantes antes de los 15 años", ha apostillado.



Así, ha defendido que la reforma está planteada desde los "mejores ejemplos" extranjeros, que "mira" hacia adelante y no se recrea "en absoluto" en el pasado. "Este intento de descalificar las evaluaciones llamándolas reválidas supone que se no se conoce en absoluto la concepción de las evaluaciones que hay en la ley y, por supuesto, quien piensa en términos de reválidas es porque la única referencia que tiene en la cabeza es el pasado y no se toma el trabajo de mirar al futuro, ni al exterior".