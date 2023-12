Vox rompe sus relaciones con el PP a nivel nacional

Vox ha roto relaciones con el Partido Popular a nivel nacional. Aclaran que van a seguir trabajando con ellos a nivel autonómico. Así lo ha anunciado el secretario general de la ultraderecha, Ignacio Garriga, en una rueda de prensa. Asegura que el PP "no quiere ir de la mano" con ellos "para parar el golpe de Estado" que dicen que está perpetrando Pedro Sánchez.

"Constatamos que el PP no quiere trabajar de la mano de Vox para parar el golpe de Estado que está liderando el PSOE con el cabecilla Pedro Sánchez", exclama Garriga asegurado que es "una pena" y que "los españoles no entienden nada". "No entienden que vuelva ese PP más obsesionado en distanciarse de Vox que del PSOE", dice el secretario general de Vox.

Aclara que "por supuesto, vamos a trabajar desde los gobiernos autonómicos y con esos líderes autonómicos para parar el golpe". Asevera que hay una "ruptura" cuando "el PP no ha dado muestras de querer parar el golpe de manera coordinada". Son palabras en alusión una respuesta conjunta a la ley de amnistía.

Vox señala que la respuesta de Génova 13 "es suscribir un pacto con el PSOE y Sumar". "Feijóo y Génova parecen más preocupados de repartirse las comisiones del Congreso", reprocha Ignacio Garriga, que pregunta directamente al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo: "¿Qué va a hacer usted para parar el golpe de Estado?".

Desde la formación liderada por Santiago Abascal defienden que se ha apoyado la investidura de Feijóo y que "se ha ofrecido todo tipo de acción coordinada". Y destacan que resultado ha sido" ataques, desprecios y pactos con Sánchez y Sumar. El portavoz de la ultraderecha denuncia que el "juego" del PP es "normalizar una situación muy grave" ante la ley de amnistía.

Por su parte, este lunes el portavoz del PP, Borja Sémper, se ha pronunciado en la misma línea. Ha recalcado que desde el PP "no se van a callar ni rendir"; ni "en las instituciones" ni "en las manifestaciones en la calle".

Sánchez defiende la amnistía

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a defender la ley de amnistía registrada por el PSOE en el Congreso. Ha asegurado este lunes que la norma lo que hace es "poner el contador a cero". Sin embargo, lanza un relevante matiz. Explica que "no es poner la memoria a cero". Así lo detalla tras la primera reunión entre el PSOE y Junts per Cat en Ginebra tras su investidura.

Sobre la negociación con los independentistas, subraya que va en la línea de los acuerdos que ya todo el mundo conoce. Así lo ha aseverado en una entrevista en la 'Cadena Ser'. "Todos debemos aprender lecciones sobre lo vivido" en Cataluña "en los últimos años", dice Pedro Sánchez. Aboga por no utilizar el conflicto catalán como "lo hace el PP", que lo hace "para el agravio territorial y la confrontación entre pueblos".