Vídeo: El plan diferente de Pedro Sánchez en un fin de semana de nevadas intensas

Este fin de semana la borrasca Harry ha dejado alertas por nieve, lluvia intensa y fuerte viento en once comunidades españolas. Pero el presidente del Gobierno ha decidido disfrutar de la belleza del paisaje y lo ha hecho en compañía de su bicicleta.

Sánchez, a través de la plataforma Tik Tok, ha compartido con sus seguidores un sábado diferente, aunque con algo que suele hacer los fines de semana, eso sí: "cuando tiene un hueco". Ya había comentado previamente que practicaba bici en la disciplina de enduro, pero este sábado ha recorrido la provincia de Castilla y León, que se encontraba completamente cubierta de nieve.

Ha reconocido que el trayecto era complicado: "Al final hemos optado por ir por la carretera porque la verdad que hay muchísima nieve y el descenso se puede hacer peligroso". Pero no ha querido desaprovechar la oportunidad de compartir "esta maravilla de paisaje" junto con la "disciplina tan fantástica del enduro".

