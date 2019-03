Victoria Álvarez: "Me siento muy traicionada por el PP, esperaba un poco de apoyo"

Este lunes el juez Pablo Ruz interroga a Jordi Pujol Ferrusola. Se le imputa blanqueo de dinero y delito fiscal. Está acreditado que el hijo del expresidente movió 32 millones de euros en trece paraisos fiscales.

El juez Ruz ha tardado un año y ocho meses en llamar a declarar a Jordi Pujol Ferrusola. Victoria Álvarez, exnovia de Ferrusola, cree que ha pasado "muchísimo tiempo, sobre todo en un caso de corrupción tan grande que da mucho tiempo a mover dinero y pruebas".

En una entrevista en Espejo Público, y preguntada sobre si cree que es posible que Ferrusola no conteste a las preguntas del juez, ni del fiscal, solo a las de su abogado, asegura que "parece ser que va a ir por ahí su estrategia, aunque en esta familia todo son sorpresas". Además, añade que "de momento nadie sabe dónde están los Pujol, nadie los ha encontrado desde hace unos 15 días".

Hace ya meses, Álvarez denunció que Pujol Ferrusola viajaba con mochilas llenas de billetes desde Andorra. Sin embargo, no era ahí el único sitio en el que veía tal cantidades de dinero en efectivo. "He seguido viéndolo en su despacho y fue cuando empecé a sospechar de que se estaba moviendo algo que no era normal", explica Victoria.

Además, añade que se enfadó porque en caso de que la Policía les parara, "el problema lo tengo yo igual que él", y explica que ya "en 1998, la Policía le pilló con 200 millones de pesetas, y hubo un atestado que desapareció".

Victoria explica cómo se produjeron los mensajes con Moragas

Jorge Moragas, jefe de gabinete de Rajoy, y Victoria Álvarez, mantuvieron varios mensajes a través del móvil en los que la animaba a revelar la corrupción. Los mensajes de Álvarez y Moragas se encuentran en poder de la Oficina Antifraude de Cataluña, aunque en su día no los consideraron revelantes para la investigación.

"Ahora me doy cuenta de que todo ha sido bastante instrumentalizado, hasta el momento en que los sms salen el día después de la Diada", explica."Yo se los día a la Oficina Antifraude de Cataluña, y tras unos meses, me entero de que esos papeles están en las mesas de CiU", añade.

Álvarez defiende que es amiga de Moragas, "una persona de confianza y me advirtió de que tuviera cuidado",a la vez que señala que "la frase en la que me pide que salve a España ("si lo contases todo salvarías a España") es desafortunada, pero no le doy más importancia. Es mi amigo".

Después de cómo ha cambiado su vida tras desvelar el caso Pujol, asegura que "no me arrepiento de haber confesado". "Me he quedado sin amistades, tengo unas empresas que no sé cómo podré retomar en Cataluña, no tengo facilidades", explica. Asimismo, apunta que ella pensaba que si podía poner su granito de arena en el país àra que empezaran a salir las cosas, lo haría.

No obstante, reconoce que se siente "muy traicionada por el PP, esperaba al menos, después de haberme metido en esto, un poquitito de apoyo. Tanto Moragas como Alicia, me dijeron "eh, tú misma".

Oleguer, artífice de la 'mega operación Santander'

Oleguer Pujol, el pequeño del Clan, también es noticia por ser 'el artífice de la mega operación Santander'.

Oleguer compró personalmente 1.152 oficinas del Banco Santander en 2007. Ello supone una inversión de 2.177 millones de euros, una de las mayores operaciones inmobiliaras consumadas en nuestro país.

Cuando hizo la compra, el pequeño de los Pujol tenía 35 años, y dio el domicilio de su padre en Barcelona a pesar de vivir en Madrid.

La Fiscalía sospecha que Oleguer ha introducido en ésta y en otras grandes operaciones inmobiliarias fondos de origen ilícito ocultos en las islas del Canal de la Mancha. Además, los investigadores sospechan de que todo habría sido pilotado por el testaferro Herbert Arthur Joseph Rainford.

Álvarez explica que tenía al lado a Pujol Junior cuando se enteró por una llamada de la compra de las 1.152 oficinas, y que en un principio su exnovio se puso a gritar, aunque luego se rió.