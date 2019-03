El vicepresidente de la Comisión Europea ve con buenos ojos los proyectos de Rajoy

Las medidas de las que han hablado Mariano Rajoy y Antonio Tajani convencen al vicepresidente de la Comisión Europea. Antonio Tajani pone buena cara y asegura: "Me gusta mucho su discurso sobre la reforma laboral porque necesita reformas toda Europa para ganar a la crisis. Me gusta mucho su posición del déficit como Comisario de Industria, me gusta mucho su propuesta por las pimes”

La secretaria general de los populares ha vuelto a dejar muy claro que el gobierno del Partido Popular va a cumplir con el déficit, sin dudas sin presiones “cueste lo que cueste”

Y sobre la reforma laboral, mañana Rajoy recibe a sindicatos y empresarios, los populares quieren acuerdo entre todos pero ha dicho Cospedal que “en la búsqueda de empleo ayudarán pero en otro caso gobernaremos”

Cospedal ha puesto de ejemplo el gobierno de Castilla la Mancha, van a reducir el presupuesto del próximo año un 20 % y a la vez aprueban un plan que garantía los servicios sociales.