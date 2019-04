Varios socialistas no comparten la decisión de no apoyar el CETA

LA DECISIÓN SE ADOPTARÁ EL LUNES

Susana Díaz no es la única socialista que no comparte la decisión de no apoyar el Tratado de Libre Comercio con Canadá. Pero la decisión está tomada y se confirmará oficialmente la próxima semana. Eso supondrá un realineamiento de las fuerzas políticas y, posiblemente, más controversia.