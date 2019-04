Urtasun: "Se está alargando una agonía de forma innecesaria porque todo el mundo sabe que Puigdemont no puede ser president"

Ernest Urtasun, eurodiputado y portavoz de Catalunya en Comú, considera que en Cataluña "se está alargando una agonía de forma innecesaria porque todo el mundo sabe que Carles Puigdemont no puede ser presidente de la Generalitat porque no se puede hacer un proceso de investidura a distancia". Además, independientemente de la legalidad de la investidura, el político se pregunta cómo se podría gobernar desde Bruselas los problemas que tiene la región, como las listas de espera en Sanidad o la subida de los precios del alquiler: "Él desde Bruselas no puede gobernar".

Por ello, pide al partido que deje de hacer perder tiempo con este trámite,y, como formación que tiene la mayoría y, parece, que los apoyos necesarios, presente a otro candidato que legalmente pueda ser investido.

Sin embargo, le parece sensato lo que ha señalado el consejo de Estado, ya que el acto no se pude recurrir preventivamente. De la misma manera que les estamos exigiendo a los independentistas que respeten los dictámenes del Parlament, es acertado decirle al Gobierno que respete los dictámenes del Consejo de Estado.

No obstante, Urtasun coincide con el juez Baltasar Garzón en que la prisión preventiva en la que están algunos exmiembros del Govern es "desproporcionada" y no se debería de haber llegado a este punto porque "el derecho penal no debería de haber entrado a aquí".