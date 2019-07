La exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena protagoniza este lunes el primer encuentro de los 'Diálogos Civiles MAD&BCN' , una iniciativa que organizan el lobby barcelonés 'Uno de los nuestros' y la Fundación Madrid Centro Histórico.

La alcaldesa de la capital catalana, Ada Colau, presenta con Carmena en el acto en el que también intervendrán el fundador del grupo Uno de los Nuestros, Joan Estrada; el presidente de la Fundación Madrid Centro Histórico, Carlos Sotos, y la periodista Rosana Torres, que conducirá el diálogo.

Durante el acto una periodista se ha referido a José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, como 'carapolla'. La periodista ha explicado que desde las fiestas de Vicálvaro donde un jóven fue multado por llevar una pegatina que rezaba: "Almeida Carapolla, seremos tu peor pesadilla", todos le llaman asi.

La alcaldesa ha lamentado las desafortunadas declaraciones y ha explicado que "la parece mal que se metan con el alcalde". "El alcalde Martínez es el alcalde de Madrid y no me parece bien que hables así de él. Por lo tanto me aparto y te voy a dar un coscorrón", ha aseverado.