Lo último de Wikileaks analiza la cúpula política española

Lo ultimo de Wikileaks tiene al Gobierno español en el punto de mira. Los documentos hechos públicos hoy son un retrato de cómo ve Washington a nuestro Gobierno, y no todos salen bien parados. A Zapatero le consideran astuto y a Rubalcaba capaz y serio. Capítulo aparte merecen Blanco, Moratinos y Chacón.

Para el embajador norteamericano el Rey puede ser un aliado formidable cuando coinciden los intereses de Estados Unidos y España, además anota que tiene influencia sobre Zapatero, pero que no le da consejos.

Zapatero es descrito como astuto, con olfato, por lo que no hay que minusvalorarlo, cree el embajador que aunque se informa de los grandes temas, no admite que le den clases, no tiene convicciones políticas y se dirige más al gallinero que a los de primera fila.

En el círculo de confianza del presidente del gobierno sitúa a Rubalcaba, Blanco, Alonso y al secretario de su oficina, el diplomático Bernardino León, una vez que De la Vega dejó de ser su solvente lugarteniente. Los norteamericanos pensaban que Zapatero la dejaría caer cuando ya no le fuera útil, en la siguiente crisis de gobierno, como así fue.

De Rubalcaba aparecen muchos elogios, dicen los mensajes que es el más impactante, serio, inteligente, poderoso. Sin embargo no tiene tan buena opinión de José Blanco, avisan que no mira a los ojos al saludar, no es fiable y políticamente rudo.

Del actual portavoz socialista en el Congreso, José Antonio Alonso, anota que es amigo de Zapatero y muy leal a él. El secretario de la oficina del presidente, Bernardino León, es para los norteamericanos el chico de oro del gobierno, capaz, listo y creativo.

También aparece como lista la ministra del Defensa, aunque políticamente inmadura. De Bono escribe el embajador que es un sabueso mediático, que cuando habla no se sabe si lo hace en beneficio del gobierno o para su propio engrandecimiento.