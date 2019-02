Torra asegura que todavía no conoce "la propuesta del PSOE para Cataluña"

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha afirmado que el Govern aún no conoce "cuál es la propuesta del PSOE para Cataluña" porque hasta ahora en el diálogo mantenido entre ambos ejecutivos "nunca ha concretado nada".

En una entrevista, el presidente de la Generalitat lamenta la rotundidad con la que el Gobierno del PSOE dijo el viernes que no aceptaría un referéndum de autodeterminación. Según Torra, "lo que le pedimos al PSOE, o mejor dicho a las distintas almas del PSOE porque estamos viendo que hay muchos PSOE, que sean valientes y tengan el coraje de abordar el conflicto político de Cataluña y lo que el 80% de los catalanes desean, que es ejercer el derecho de autodeterminación".

Ha recordado que el Govern siempre ha puesto esta cuestión encima de la mesa, porque tiene un mandato surgido de las elecciones para hacerlo y que, además, "figura concretado en los 21 puntos que contiene nuestra propuesta".

Por el contrario, ha lamentado el presidente de la Generalitat, el Gobierno del PSOE "nunca ha concretado nada", y ha añadido que "el otro lado es el del 'no', pero no conocemos aún cuál es su propuesta, sentarnos para dialogar ya lo hemos hecho, pero aún no hemos escuchado su propuesta", ha insistido.

Con respecto a la polémica por la figura del mediador o el relator, Torra indica que le sorprendió que "de pronto el PSOE, ante la amenaza de que los partidos de la ultraderecha española le organizan una manifestación, recula". Ha interpretado, en este sentido, que "el PSOE no se ha atrevido a asumir riesgos" aunque el Govern "sigue en la mesa de negociación, lo hemos estado siempre", y ha puntualizado que "nunca hemos condicionado el diálogo a tramitar unos Presupuestos". "Sería triste llegar a la conclusión de que era un intento de diálogo sólo para tirar adelante unos Presupuestos, porque nosotros buscamos una solución política para Cataluña, y por esto no abandonaremos" la voluntad de dialogar, ha insistido.

También ha querido dejar claro que, aunque "no condicionamos el diálogo, es evidente que nosotros seguiremos haciendo nuestro camino" ya que "ningún independentista entendería que renunciásemos al derecho de autodeterminación".

Después de advertir del peligro de que Sánchez "se deje arrastrar por el ala más dura" del PSOE, Quim Torra indica que "es importante saber con qué PSOE estamos tratando, el de Guerra y Felipe González, o el de Sánchez", ya que en el gobierno catalán "ya dábamos por sentado que la derecha se le tiraría encima" sólo por el hecho de dialogar.

También puntualiza, sobre el hecho de que en la mesa de diálogo catalana no esté Ciudadanos, que quienes sí que participan en ella "representan a 90 diputados, que son las tres quintas partes del Parlament", una proporción, recuerda, de la que el PSOE no dispone en el Parlamento español.

Sobre el juicio a los presos independentistas, Torra explica que una vez se desmonta "la fake news" de que hubo violencia en el proceso catalán durante el mes de octubre de 2017, entonces "la credibilidad de la fiscalía ralla el cero".