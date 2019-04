Toni Cantó, sobre su falso título de pedagogía: "No se puede mezclar con una trama delictiva que ha organizado el PP en una Universidad Pública"

En las últimas horas, en un intento de trasladar el foco de atención hacia otras direcciones que no sea el máster de Cristina Cifuentes, se ha comparado el título de la presidenta de la Comunidad de Madrid con el hecho que en el currículum de Toni Cantó apareciese un tiempo un título de pedagogía que no tiene.

El diputado de Ciudadanos ha rechazado cualquier tipo de similitud: "Yo nunca dije tal cosa, que hubiera estudiado pedagogía. Ellos hablan de un currículum mío de hace siete años que corregí hace cuatro y en todo caso, incluso públicamente, había dicho en 2013 que no tenía el título. Yo no he mentido, he sido transparente y desde luego no se puede mezclar esto con una trama delictiva que es de lo que estamos hablando cuando hablamos de una trama que ha organizado el PP en una Universidad Pública".

Cantó ha asegurado que "la señora Cifuentes no puede hacer solamente una confesión parcial como acaba de hacer. Tiene que admitir otro tipo de responsabilidades". Desde Ciudadanos insisten en exigir "que se aparte como presidenta porque estuvo dentro de una trama delictiva que se dedicó a falsear actas, a falsificar firmas, a darles másters o títulos a dirigentes del PP como Cristina Cifuentes sin que hubieran asistido a clases".

Cantó ha rechazado la posibilidad de considerar a Cifuentes como víctima ya que "volvemos a hacerle flaco favor a las instituciones. Un político no puede aceptar ese trato de favor y debe ser consciente de que está participando en algo absolutamente irregular".