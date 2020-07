Tomás Gómez reconoce haber "sufrido" al ver tan "expuesto" a Rubalcaba

El secretario general del PSM, Tomás Gómez, ha dicho que ha "sufrido" al ver tan "expuesto" al secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, con el caso de la moción de censura de Ponferrada, ya que considera que el líder del partido no tiene responsabilidad al respecto.

"Me he sentido mal estos días y he sufrido viendo tan expuesto al secretario general del PSOE", ha declarado a los medios el socialista madrileño durante su participación en la manifestación convocada en Madrid por la Cumbre Social para protestar contra las políticas de recortes y el paro.

Gómez ha señalado que lo ocurrido en Ponferrada es un "grave error", ha eximido de culpas al secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, y ha añadido que los responsables "deberían dimitir", sin dar nombres.

El pasado viernes el alcalde de Ponferrada, Samuel Folgueral, accedió a este cargo tras una moción de censura entre el PSOE e Independientes Agrupados de Ponferrada (IAP), cuyo portavoz Ismael Álvarez, fue condenado por acoso sexual y quien ayer presentó en el registro municipal su renuncia al cargo de concejal.

En Valencia este sábado Rubalcaba admitió que habían cometido "un error" con la moción de censura y lo que corresponde es "rectificarlo", por lo que pidió la renuncia al alcalde socialista.

Sin embargo, el alcalde de Ponferrada, Samuel Folgueral, no renunciará al cargo de regidor, como le ha pedido el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, según han desvelado fuentes socialistas.

Folgueral explicará su decisión públicamente en las próximas horas, pero en el PSOE ya se da por sentado que no va a renunciar a al Alcaldía y consideran que lo más probable es que abandone el Partido Socialista antes de que sea expedientado.