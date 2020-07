Todos los consellers, salvo Castells, repiten en las listas del PSC

Todos los consellers de la Generalitat del PSC repiten en las listas electorales de este partido, salvo el de Economía, Antoni Castells, que no ha querido figurar en ella, y en la que la secretaria del Govern, Laia Bonet, va por delante del viceprimer secretario y portavoz, Miquel Iceta.



El PSC ha aprobado este mediodía sus listas electorales por unanimidad, o dicho en otras palabras "a la búlgara", porque en el Consell Nacional de este partido no ha habido ni un sólo voto en contra y únicamente ha sido registrada una abstención.



Tras el cabeza de lista y candidato a la reelección como presidente de la Generalitat, José Montilla, figuran en la lista por la circunscripción de Barcelona la consellera de Justicia, Montserrat Tura, el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, la secretaria del Govern Laia Bonet y el portavoz del PSC, Miquel Iceta.



La lista continúa con la vicepresidenta del PSC, Manuela de Madre, el conseller de Educación, Ernest Maragall, la diputada y portavoz adjunta del grupo parlamentario Rocío Martínez-Sampere, el director de campaña Jaume Collboni y la vicesecretaria general de UGT de Cataluña, Eva Granados.



Dos destacados diputados y dirigentes socialistas, Joan Ferran e Higini Clotas quedan situados en los puestos número 11 y 12, respectivamente, mientras que con carácter simbólico cierra la lista la consellera de Trabajo, Mar Serna.



El conseller de Política Territorial, Joaquim Nadal, volverá a encabezar una vez más la lista por la circunscripción de Girona, seguido de la consellera de Salud, Marina Geli, mientras que la lista de Tarragona estará encabezada por el ex conseller Francesc Xavier Sabaté, seguido de la diputada Núria Ventura.



La candidatura de Lleida estará encabezada por el actual conseller de Agricultura, Joaquim Llena, seguido de la diputada Agnès Pardell, y por lo que respecta a la presencia de representantes de la plataforma Ciutadans pel Canvi (CpC), que hasta ahora estaba coaligada con el PSC, los más destacados son Antoni Comín, en el puesto número 20, y Mohammed Chaib, en el número 24.



El diputado más pro-taurino del PSC, David Pérez, ocupará el puesto 25, que es justo la cifra de escaños obtenidos por este partido en la circunscripción de Barcelona en las pasadas elecciones catalanas.