Tras conocerse la decisión de Felipe VI de no proponer ningún candidato a la investidura al constatar que no hay ningún candidato que haya reunido los apoyos para presentarse a una investidura y la posición de los políticos que prefieren no mover ficha, la disolución de las Cortes Generales y la repetición de las elecciones generales el próximo 10 de noviembre está cada vez más cerca.

El día 24 de septiembre se disolverán las Cortes si el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, no llega a un acuerdo 'in extremis' con ninguna formación política, llevando así a España a una inédita campaña electoral de 8 jornadas y a una precampaña que durará 37 días.

Pedro Sánchez tiene de plazo máximo hasta el 23 de septiembre para evitar la repetición de las elecciones porque esa jornada es todavía hábil para investir a un presidente, de lo contrario, al día siguiente se disolverán las Cámaras y el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicará el real decreto de disolución, dando comienzo así a otra cuenta atrás: la de la repetición electoral.

Una vez publicada esta disolución en el BOE, el 15 de octubre se publicarían las candidaturas de los partidos que se presentan a los comicios en el BOE. Durante ese periodo, los partidos podrán hacer precampaña, pero no será hasta el 1 de noviembre cuando arranque oficialmente la campaña electoral. Esta campaña electoral será más corta de lo normal y por ello se alargará solo hasta el 8 de noviembre.

El sábado 9 de noviembre tendría lugar la jornada de reflexión y el 10 de noviembre sería la fecha marcada en el calendario para la celebración, una vez más, de las elecciones generales.

¿Por qué esta campaña electoral es tan corta?

El calendario de cara a las elecciones generales lo marca la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg), que se reformó para incluir el supuesto de repetición electoral en octubre de 2016, cuando el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy fracasó en su intento de conseguir su investidura y los partidos quisieron evitar que unas nuevas elecciones generales se celebraran el 25 de diciembre, día de Navidad.

Esa reforma incluyó la reducción de 54 a 47 días el periodo de tiempo que tiene que pasar desde la convocatoria de elecciones hasta su celebración. Por ello, con este nuevo plazo, y teniendo en cuenta que la cuenta atrás comienza a contar a partir del 25 de septiembre, los comicios se celebrarán el 10 de noviembre.

Otro de los cambios que se introdujo en esta reforma fue la reducción de la campaña electoral de 15 a 8 días, de modo que los partidos pueden reducir los gastos electorales y los contratos que debe firmar el Ministerio del Interiorp ara el desarrollo del proceso electoral se guían por el proceso excepcional reservado para casos de emergencia.

Sin embargo, esta modificación legislativa no llegó a aplicarse entonces porque la abstención 'in extremis' de la mayor parte del PSOE posibilitó que Rajoy fuese investido sin necesidad de llamar a los ciudadanos por tercera vez a las urnas. Por tanto, esta será la primera vez que se aplique este calendario abreviado de campaña.

La investidura fallida del presidente del Gobierno en funciones y líder socialista, Pedro Sánchez, el julio pasado, activó un periodo de tiempo de dos meses para aglutinar los apoyos suficientes que le permitieran seguir en La Moncloa, extremo que no ha conseguido. El artículo 99 de la Constitución establece que "si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del presidente del Congreso".

Así pues, el 23 de julio (fecha de la primera votación de investidura) se puso en marcha el reloj, que se parará el 23 de septiembre. Este artículo constitucional se coló en el debate de la investidura fallida de Sánchez, ya que en una de sus intervenciones lanzó una oferta de pacto de Estado para reformarlo con el objetivo de que "nunca más vuelva a ocurrir el bloqueo en nuestro país".

Tras las elecciones del 10 de noviembre se tendrán que constituir unas nuevas Cortes Generales y, en aplicación del artículo 68.6 de la Carta Magna, el Congreso electo deberá ser convocado dentro de los veinticinco días siguientes a la celebración de los comicios.

La fecha de esa constitución de la Cámara debe estar fijada en el decreto de convocatoria de las elecciones generales. De acuerdo con este plazo de tiempo, las nuevas Cortes Generales resultantes de la cita con las urnas del 10-N tienen que estar constituidas antes del 6 de diciembre, día de la Constitución española.