Tejero pasa el 23-F en la isla canaria de La Palma

Según el rotativo, Tejero llegó a la isla el martes a última hora acompañado por su esposa y se hospedó en un hotel de la playa de Puerto de Naos, en el municipio de Los Llanos de Aridane, al oeste de la isla.

"El rumor de su presencia se extendió con rapidez por los pasillos del hotel Sol Meliá de Puerto de Naos, en Los Llanos de Aridane. En este momento, la mayoría de los clientes no son españoles, pero basta con que sólo uno lo reconozca para que el comentario se extienda. Y así fue", indica el periódico. Señala el periódico que el ex teniente coronel de la Guardia Civil no quería ser identificado.

Por su parte, el rotativo 'Canarias 7' añade que Antonio Tejero se aloja en una suite del cuarto piso del citado establecimiento de lujo. "En la recepción del hotel han asegurado esta mañana que no hay nadie que se aloje con el nombre de Antonio Tejero y han insistido en que, en cualquier caso, no pueden desvelar la identidad de ningún cliente", aclara el diario.

Además informa de que Tejero tiene previsto pasar una semana de "incógnito" en la isla de La Palma. "Pero su mostachón, aunque ahora poblado de canas, se lo ha impedido", aclara.