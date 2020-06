El PP, ante la tarea de reorganizarse tras salir del Gobierno: ¿Ejercerá Rajoy de líder de la oposición?

Cuando este viernes se materialice la moción de censura contra Mariano Rajoy, y Pedro Sánchez se convierta en presidente del Gobierno, el Partido Popular tendrá que empezar a pensar en la ingente tarea que le espera por delante: reorganizarse tras dejar el Gobierno. No quieren los 'populares' ni oír hablar, por el momento, de sucesiones, renovaciones internas y maniobras aquí o allá, según se han esforzado en subrayar algunos dirigentes esta misma tarde. La propia secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, ha señalado durante su comparecencia ante los medios en el Congreso que éste no es el momento de pensar en el futuro de Rajoy al frente del partido o en la organización interna. De eso ya hablarán e informarán cuando sea oportuno, ha dicho Cospedal, que ha hecho esta comparecencia de prensa para defender la posición de Rajoy de no dimitir.

Otras fuentes de la dirección nacional se han afanado en recalcar que el partido no puede estar ahora en el debate sucesorio, porque tiene que estar dedicado, sobre todo, a preparar la gran cita con las urnas de 2019: elecciones autonómicas, locales y europeas. "Vayamos por orden", insiste Génova, que recuerda que aún quedan por designar muchísimos candidatos en plazas muy importantes, y hay que confeccionar las listas autonómicas y municipales.

Pero otros admiten que el PP va a tener que afrontar cuanto antes al menos una cuestión: la de su grupo parlamentario. Y es que a partir de este viernes, se convierte en el primer partido de la oposición, y deberá decidir si hace cambios en su dirección o cómo integra a los hasta ahora miembros del Ejecutivo en las tareas parlamentarias. Porque todos los miembros del Gobierno, excepto los titulares de Fomento, Economía y Exteriores, son diputados.

No obstante, nadie se aventura a confirmar si Rajoy ejercerá de líder de la oposición en el Congreso. Cada día, insisten en el PP, tiene su afán, y por ahora tampoco toca hablar de eso. Ahora lo que toca, dicen, es asumir lo ocurrido, apoyar al líder y empezar a pensar en las próximas contiendas electorales. Y quiénes serán los protagonistas, los principales actores de esta nueva etapa, es otra cuestión de la que en el PP no quieren, al menos este jueves, empezar a hablar. ¿Este viernes? Veremos.