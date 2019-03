Susana Díaz recuerda que la ONU no veta vender corbetas a Arabia Saudí

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha recordado este martes que la Organización de Naciones Unidas (ONU) "no ha determinado que no se puedan vender portaaviones, corbetas o armas a Arabia Saudí y el Gobierno de España está defendiendo lo mismo" y ha criticado que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, se dé "golpes de pecho" pidiendo suspender el contrato para la construcción de cinco cobertas en los astilleros de Navantia en la Bahía de Cádiz mientras el alcalde de Cádiz, José María González 'Kichi', "guarda silencio".

En una entrevista en Onda Cero, Díaz ha asegurado que es "compatible defender los derechos humanos y la dignidad de los trabajadores de la Bahía de Cádiz" y ha recordado que el acuerdo con Arabia Saudí para la construcción de las corbetas es "un contrato ya firmado que afecta a más de 6.000 familias de la Bahía de Cádiz, una de las zonas más deprimidas y con mayor tasa de paro de Andalucía y España".

En su opinión, "cuando algunos se han dado golpes de pecho como Iglesias pero el alcalde de Cádiz mantiene silencio eso es de cara a la galería y los políticos tenemos que saber que nuestra palabra nunca es gratis, que cuando hacemos afirmaciones tenemos que hacerlo con responsabilidad y saber cuáles son las consecuencias".

En cualquier caso, la presidenta andaluza ha querido dejar claro que ello no significa "en absoluto" que no se deba "conocer la verdad" sobre la muerte del periodista Jamal Khashoggi en la embajada de Arabia Saudí en Estambul, aunque sí ha "llamado la atención" sobre el hecho de que "en las mismas últimas horas han pasado otros acontecimientos en el mundo ligados a la libertad de expresión y los derechos humanos y no han tenido el mismo eco".

Sobre la decisión de Alemania de pedir a toda la Unión Europea que suspenda la venta de armas a Arabia Saudí, Díaz se ha preguntado si la actitud de Angela Merkel está "vinculada al acuerdo de gobierno que firmó con su socio donde decía que iban a ir reduciendo paulatinamente los acuerdos con Arabia Saudí" y ha puesto de manifiesto que, "en cambio,, hay otros países que tienen también dificultades en la libertad de expresión y los derechos humanos como Egipto a los que Alemania vende prácticamente 20 veces".

"Ni Francia ni Reino Unido han dicho qué van a hacer con la vente de armas"

Tras recordar que cuando en 2015 el expresidente francés Francois Hollande "anunció la suspensión de la entrega de portahelicópteros a Rusia a raíz de la invasión de Crimea todo el mundo aplaudió y nadie dijo que esos portahelicópteros iban a Egipto", la presidenta de la Junta ha "echado en falta que la misma medida" que se plantea con Arabia Saudí "se utilice en todos los países y en todas las relaciones internacionales".

Además ha señalado que "ni Francia ni Reino Unido han dicho todavía qué van a hacer con los contratos que están en vigor y si esto afecta a la venta de armas que tienen en este momento concertadas". En cualquier caso, Díaz ha explicado que su "unidad de medida" en esta materia es "Naciones Unidas y la declaración de los derechos humanos y en estos momentos la ONU no ha determinado que no se puedan vender portaaviones, cobertas o armas a Arabia Saudí".

"Mi medida es siempre la ONU y en este caso el Gobierno de España está defendiendo lo mismo que defiende la ONU y eso también tiene una exigencia de conocer la verdad sobre lo que ha pasado ahí", ha recalcado la presidenta andaluza antes de reclamar que "todos los casos en el mundo, tengan la raza, la etnia o el color de piel que tengan, deben tener la misma respuesta internacional porque también percibo que muchas veces la expectación y el rechazo internacional no es siempre el mismo".

Susana Díaz: Iglesias está "sobreactuando"

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha considerado este martes que el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, negocia con los independentistas en nombre de "sí mismo", con lo que el valor de sus negociaciones "es ninguno".

Para Susana Díaz, Iglesias está "sobreactuando porque quiere aparentar más de lo que realmente es su capacidad de decisión en estos momentos".

La presidenta ha lamentado los "insultos" de la derecha hacia Andalucía. Ha indicado que es legítimo que la critiquen a ella porque es la presidenta de la Junta, pero otra cosa es "atacar" a esta tierra y a los andaluces, incluso a los niños. Se ha referido a las manifestaciones de la vicesecretaria de Acción Social del PP, Isabel García Tejerina, cuestionando la formación de los niños andaluces. "Si van a hacer uso del informe PISA que se lo lean, sepan a qué se refiere el informe y no extrapolen datos donde no es", ha apuntado la presidenta.

Díaz ha agregado que, en cambio, en Secundaria aún existen "dificultades" y no por ello se han tomado decisiones, como reducir a 18 las horas lectivas de los docentes en las aulas para que tengan más tiempo para tutorías o preparación, al tiempo que se está reforzando la Formación Profesional. "Hay que seguir avanzando para que la Secundaria esté al nivel de la primaria", ha señalado.