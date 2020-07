Susana Díaz gana a Pedro Sánchez por sólo 5.000 avales gracias a Andalucía

El equipo de la presidenta de la Junta de Andalucía y aspirante a la Secretaría General del PSOE Susana Díaz ha presentado este jueves en Ferraz 62.582 firmas para convertirse en candidata a las primarias, una cifra muy superior a las 9.360 que exigían las normas del partido.

A esos hay que sumar los que les entregará Ferraz de militantes que han avalado a algún aspirante en la sede del PSOE, con lo que la candidatura de Díaz calcula que tendrá más de 63.000 firmas de apoyo.

El número de firmas que ha recogido Susana Díaz es seis veces mayor que las 9.368 exigidas (el 5% de la militancia) para participar en la competición el 21 de mayo. Desde el principio, Díaz ha mostrado su intención de hacer una demostración de fuerza en la recogida de avales, convencida de que "quien gana en avales, gana en votos".

El secretario general de Juventudes Socialistas, Nino Torre, junto con otros jóvenes del PSOE, ha sido el encargado de llevar a la sede de Ferraz los avales de Díaz, media hora antes de que este mediodía finalice el plazo para hacerlo y media hora después de que lo hiciera el tercer contrincante en las primarias, Patxi López.

Susana Díaz ha dado las gracias a todos los compañeros que la han avalado y les ha trasladado que trabajarán juntos para que el partido vuelva a ganar las elecciones. "Gracias a todos los compañer@s que han avalado la candidatura #100Por100PSOE. Trabajemos juntos para volver a ganar las elecciones", ha escrito Susana Díaz en su cuenta en Twitter.

Pedro Sánchez supera los avales recogidos en 2014 pero no alcanza a Susana Díaz

Un grupo de militantes en representación del exsecretario general del PSOE Pedro Sánchez ha entregado 57.369 firmas para su candidatura a las primarias, 16.000 más que las 41.338 de 2014, aunque son unas 5.000 menos que su principal rival, Susana Díaz, a la que ha avalado un tercio de la militancia.

Sánchez ha superado todas las expectativas y se ha acercado a los avales de Díaz al superar con creces las firmas que consiguió en 2014, cuando se enfrentó en primarias a Eduardo Madina y José Antonio Pérez Tapias con el apoyo de la mayor parte de las federaciones.

El exsecretario general del PSOE ha querido que sean los militantes "los protagonistas en el día de hoy", y los que han acudido a Ferraz, según fuentes de su candidatura, representan a todas las federaciones del partido, las juventudes socialistas y las plataformas a través de su portavoz a nivel nacional.

La candidatura de Sánchez, con el secretario de Organización de los socialistas navarros, Santos Cerdán, a la cabeza, ha entregado 26 cajas con los avales, mientras que la de Díaz los ha repartido en 17 cajas y la de López, en 6.

Patxi López presenta 12.000 avales en una fase que "no puntúa" ni "suma nada"

El equipo del exlehendakari Patxi López ha entregado este jueves en la sede del PSOE un total de 12.000 avales para apoyar su candidatura a la Secretaría General del partido, un número con el que ha querido cumplir con "el requisito establecido" porque considera que esta fase "no puntúa" ni "suma nada" para ganar el 21 de mayo: "Esto es la parrilla de salida".

Así lo ha defendido el coordinador de su candidatura, el ex secretario de Organización Oscar López, que ha encabezado la representación que ha acudido este jueves a Ferraz para entregar los avales que permitirán al aspirante convertirse en candidato. Los de Patxi López han sido los primeros en llegar a la sede del PSOE, con un total de seis cajas en los que llevaban los 12.000 avales recabados durante dos semanas en toda España. Junto a él han ido militantes en representación de federaciones del partido.

Los aspirantes debían presentar un mínimo de 9.368 firmas de militantes para ser candidatos. El equipo de López ya había avanzado que no llevaría todos los que han recabado, sino los mínimos imprescindibles más cierto 'colchón' por si surgen problemas en la verificación.

Así lo ha confirmado este jueves López, en declaraciones a los periodistas en la sede, donde ha asegurado que tienen más firmas, pero que sólo han querido presentar las necesarias para cumplir con este proceso al que no le dan calidad de primera vuelta. De hecho, han rechazado hacer una "confrontación de avales", como, apuntan, sí han querido hacer otros compañeros. "Esto no es ni siquiera una meta volante, no puntúa, no suma nada", ha afirmado el senador socialista, que ha aprovechado para dar las gracias a "los miles de militantes" que han expresado su confianza al exlehendakari porque "creen en esta candidatura" y creen que "es el mejor para unir al PSOE y para definir un proyecto de izquierdas claro y nítido".

Y porque creen que este segundo objetivo es clave, han aprovechado este jueves para, además de entregar las firmas, registrar el proyecto con el que Patxi López se presenta a estas primarias.

López ha insistido en que han querido hacer una "campaña de recogida normal", con la única intención de "cumplir con un requisito", aunque ha admitido que es "inevitable" que algunos quieran verlo como "una competición". Pero ha insistido en que estará equivocado porque los avales no son "ni siquiera una meta volante". "Es la parrilla de salida", ha remachado.

"Hoy empieza todo"

Lo que hoy se verá, ha dicho, es que hay tres candidaturas que van a acreditar que van a competir en estas primarias. "Hoy empieza todo", ha defendido el portavoz, que ha asegurado que afrontan el proceso que comienza ahora con "toda la ilusión, apoyo y confianza", porque están convencidos de que al final habrá "muchos más votos que avales".

Según ha dicho, los militantes del PSOE no se van a dejar influir por las cifras que se presenten porque "conocen perfectamente esta organización" y tienen "su opinión perfectamente formada". "No es más que un requisito", ha remachado.

Además, ha explicado, como no creen que esto sea una competición, para cumplir con esta coherencia, no van a solicitar a Ferraz que detalle la procedencia geográfica de los avales, como hizo en 2014 el candidato Eduardo Madina.

El 71,2% de la militancia avala a un candidato

El 71,2% de los 188.000 militantes del PSOE ha avalado a alguno de los tres candidatos a las primarias del próximo día 21, sobre todo a Susana Díaz y a Pedro Sánchez, muy igualados en firmas y que han conseguido el apoyo de un tercio de los afiliados cada uno.

Concluido el plazo oficial para la presentación de avales, la candidatura de Susana Díaz ha presentado 62.582 firmas; la de Pedro Sánchez, 57.369, y la de Patxi López, 12.000, lo que significa que en este proceso se han pronunciado casi 132.000 de los 188.000 militantes censados. Una cifra que probablemente se agrande cuando se sumen los avales que han llegado directamente a Ferraz en apoyo de los distintos aspirantes y que se computarán en las próximas horas.

Sea como sea, la participación de los militantes ha sido muy superior a la de 2014, que fue de menos del 40 por ciento, cuando compitieron Pedro Sánchez (41.338 firmas entonces), Eduardo Madina (25.238) y José Antonio Pérez Tapias (9.912).