Sumar celebra su Asamblea fundacional con el reto de mantener su equilibrio interno

No habrá sorpresas en lo inmediato. Sumar celebra este sábado su primera Asamblea fundacional casi un año después de que Yolanda Díaz lanzara la marca para las elecciones generales con la seguridad de que la dirección de la vicepresidenta segunda será elegida este fin de semana.

Uno de los principales puntos de fricción, la cuota de poder de las formaciones en el partido, está resuelto temporalmente: Díaz ha aceptado que las fuerzas políticas tengan más peso en las direcciones autonómicas y provinciales, pero no en el máximo órgano de dirección. Además, se elimina el poder de veto que se reservaba la ejecutiva nacional.

Programa de la Asamblea

La cita arranca este sábado por la mañana con un debate de las enmiendas a la que seguirá una conferencia y talleres. Según el programa, esta primera Asamblea terminará con la intervención de Yolanda Díaz y el resto de ministros del Gobierno de Sumar. Aún no está confirmada la presencia de la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau; mucho más que un gesto, pues evidencia la dificultad de mantener los equilibrios internos dentro de la coalición. Quien sí participará es Nacho Álvarez, exsecretario de Estado y una de las caras más visibles de la última etapa de Podemos, que abandonó la política el pasado año y que ahora reaparecerá en el cónclave de Sumar.

Hay dos candidaturas que se han presentado para liderar Sumar pero solo tiene posibilidades la que encabeza Yolanda Díaz junto con el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y el portavoz en el Congreso, Íñigo Errejón. Así, el reto es diferente. Porque mientras Izquierda Unida, En Comú, Más Madrid o Verdes Equo sí estarán en la dirección del partido, la duda es otra. Compromís, la Chunta o Més per Mallorca aún analizan cómo relacionarse con el partido de Díaz, no solo de cara a las elecciones europeas de junio sino también en futuras citas.

Retos: Més per Mallorca o Compromís

Los problemas internos son evidentes, no sólo por la cuota de poder que cada formación reclama, sino también porque exigen un cierto grado de independencia para no quedar diluidos en Sumar. En este sentido, Més per Mallorca celebrará su propia Asamblea la semana que viene para decidir si se presenta junto a Sumar en las elecciones europeas o si optan por la coalición de la que forman parte Esquerra Republicana y Bildu.

Y hay más. Cada vez más voces internas en Compromís apuntan a un malestar creciente dentro del partido de Díaz porque creen que sus reclamaciones no están siendo tenidas en cuenta. La clave es que esta formación es, al mismo tiempo, una coalición de partidos, y algunos de sus líderes tienen profundas divergencias con la manera en que se están dando respuesta a las reivindicaciones políticas valencianas desde Moncloa. La presencia de Compromís en la papeleta de Sumar para las elecciones europeas no parece estar en duda pero algunos dirigentes apuntan a que la relación interna con Yolanda Díaz será reevaluada a posteriori.

