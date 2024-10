Streaming en directo en el Congreso: nuevo cara a cara entre Sánchez y Feijóo en la sesión de control al Gobierno

A las 9:00 horas de este miércoles, en el Congreso de los Diputados, arranca una sesión de control al Gobierno con un nuevo cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Una sesión de control que se prevé muy tensa tras las novedades en el caso Koldo y el caso Begoña Gómez.

El Partido Popular y Vox han registrado dos preguntas dirigidas a la vicepresidenta primera María Jesús Montero y al ministro de Justicia, Félix Bolaños, para pedirles explicaciones sobre el informe de la UCO que apunta que el exministro José Luis Ábalos podría tener un "papel relevante" en la trama. El PP ha intentando cambiar todas las preguntas para centrarlas en la corrupción, pero no se les ha permitido.

En materia económica, Podemos, PNV y Bildu pondrán el foco en la situación de la vivienda y los derechos laborales, mientras que el PP preguntará al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, si cree "en la independencia del Banco de España".

PP presenta una querella contra el PSOE

El Partido Popular ha presentado una querella contra el PSOE por financiación ilegal, cohecho y tráfico de influencias relacionados con el caso Koldo. "Todo se va a terminar por saber. Y lo que hoy son sospechas se acabarán convirtiendo en evidencias. Y lo que hoy son evidencias se acabará convirtiendo en información acreditada y contrastada por los tribunales", dijo Borja Sémper en la puerta de la Audiencia Nacional tras presentar esta querella. Y justifica la actuación judicial tras conocer las informaciones publicadas por 'The Objective' acerca de un empresario que afirma "haber entregado bolsas de dinero en metálico en la sede de Ferraz a cambio de favores políticos".

El PSOE no ha dudado en responder a la querella presentada por los populares y asegura a Feijóo que no tiene autoridad para exigir explicaciones porque el PP tiene abiertas "treinta causas por corrupción". "No tengo ningún temor a nada", aseguró el ministro Óscar Puente. "Han decidido subcontratar con los jueces la acción de oposición del país. Es tremendo, ¿no?", zanjó.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com