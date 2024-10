Page contradice al Gobierno e insiste en que desconocía los planes para el aeropuerto de Ciudad Real: "Nadie ha llamado"

El Gobierno central estudia la posibilidad de abrir un Centro de Acogida de Emergencia y Derivación (CEAD) de personas migrantes en el aeropuerto de Ciudad Real. El Ejecutivo matiza que es "uno más" de otros emplazamientos que se están analizando.

El Ministerio realiza los análisis pertinentes para la idoneidad del proyecto. Se trataría de un centro temporal para atender la acogida de las personas que llegan a Canarias, Baleares, Murcia, Almería o Alicante.

El presidente socialista de Castilla-La Mancha aseguraba que no le habían comunicado la propuesta ni a él ni a las autoridades locales. La Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha califican el proyecto de "despropósito". Además, explican que tuvieron conocimiento del proyecto a través de las informaciones que manejan las entidades sociales que trabajan con las personas migrantes.

Estas mismas fuentes han explicado que el Gobierno regional ha tenido conocimiento del proyecto a través de las informaciones que manejan las entidades sociales que trabajan con las personas migrantes y que se dedican a la primera acogida.

Sin embargo, desde el Gobierno desmiente a Page asegurando que sí se pusieron en contacto con el Gobierno regional. La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría, denuncia la "polémica artificial e irreal" que se ha producido después de que el Gobierno admitiese que estudia usar el aeropuerto de Ciudad Real para acoger migrantes.

"Se ha evidenciado una polémica, si me permiten, que es absolutamente artificial e irreal. Les digo esto porque como saben desde el Gobierno de España se estudian cientos de emplazamientos, como ha pasado ahora con el aeropuerto de Ciudad Real, que por cierto quiero recordar que es un aeropuerto 100% privado", ha explicado Alegría en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La secretaria de Estado del Ministerio de Inclusión, Pilar Cancela, se ha puesto en contacto con el Gobierno de Castilla-La Mancha para explicarle cuál es el procedimiento. "Pero siempre, evidentemente, como hacemos con todas las administraciones, dentro de un ambiente y un clima de absoluto trabajo colaborativo y de diálogo", ha afirmado. Y asegura que no hay ninguna novedad ni "ninguna polémica".

Por su parte, el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, ha apuntado que el aeropuerto manchego podría llegar a acoger hasta 3.000 migrantes

Page insiste en que no fue informado

El socialista García - Page asegura que el Gobierno no le informó de los planes que tenía previstos para el aeropuerto de Ciudad Real. "A este Gobierno no le han informado ni aunque lo diga la ministra portavoz", insiste el socialista García - Page. "No es cierto. Nadie ha llamado para contar lo que se pretendía hacer", añade.

"La consejera de asuntos sociales llama. Se nos dice de todo menos lo que se quiere hacer (...) A nosotros no nos lo han contado. No se nos ha informado", expresa el presidente autonómico. "En este ajo no estaba el presidente del Gobierno porque es evidente que me hubiera comentado algo", aclara.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com