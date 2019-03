Soraya Rodríguez: "Rajoy no ha hablado de la Ley del Aborto"

Soraya Rodríguez, portavoz del PSOE en el Congreso, valora la intervención de Mariano Rajoy en el Debate sobre el estado de la Nación: "Es un discurso en el que no se ha pronunciado la palabra 'desigualdad'. Esta la consecuencia más directa de sus políticas de sus políticas durante estos dos años; una profunda brecha de desigualdad entre los españoles".



"Es un discurso en el que no hemos oído una sola palabra dirigida a las mujeres de este país; no ha hablado de su anteproyecto de ley del aborto", dice Soraya Rodríguez.



"Y no ha dedicado una palabra a la educación: a la 'Ley Wert' rechazada por todos. Es un discurso en el que el presidente del Gobierno no ha dicho la verdad: ha manejado los datos y ha sido claramente impreciso e inexacto".