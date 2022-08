Los sindicatos piden a la patronal que suban los salarios: "los precios son cada vez más altos"

UGT y CCOO piden a la patronal una subida de los salarios. Los sindicatos aseguran que los precios, como, por ejemplo, el de la energía, son cada vez más altos y las familias no pueden hacer frente. Explican que si no se incrementan los sueldos "se contraerá el consumo y se profundizará más en la situación de crisis en la que estamos", una teoría que sustenta el Gobierno ciertamente.

La semana pasada, Yolanda Díaz reiteraba que el Ejecutivo elevaría el SMI, al menos, hasta el 60% y pedía a la CEOE comprometerse con España. "Creo que el señor Garamendi sabe muy bien lo que está pasando en nuestro país y bloquear la negociación de los convenios colectivos hoy no es una buena receta para un país que necesita, no solamente que los trabajadores no lo pasen mal, sino que dejen de perder poder adquisitivo", afirmaba la vicepresidenta segunda del Gobierno ante los medios en el Congreso.

Este viernes, el Ministerio de Trabajo tiene prevista una reunión con expertos para analizar cuánto y cómo se debe producir esa subida del Salario Mínimo Interprofesional. Aunque en un principio está prevista en un 8%, desde la cartera de Díaz no descartan que ese incremento sea mayor al tener en cuenta la incertidumbre económica y la escalada de precios. En caso de producirse esa inicial subida, del 8%, los sueldos mensuales serían de 1.078, 52 euros frente a los 1.100 euros que defienden los sindicatos.

UGT y CCOO piden aumentar un 10% el Salario Mínimo asegurando que "sería situarlo en los mismos términos que parece que va a acabar la inflación este año". Además, se dirigen a la personal, exigen que sean conscientes de que los "beneficios empresariales se han disparado de manera muy importante" y subrayan: si no se produce esa subida, habrá un otoño "caliente" de manifestaciones.

Yolanda Díaz, por su parte, asegura que los sindicatos "tienen razones para salir a la calle" y carga contra la patronal por "no estar a la altura de su país". Esperará al dato de la inflación para negociar, todo apunta a partir de noviembre, esa subida del SMI.

La CEOE pide al Gobierno arrimar el hombro

Tras el apoyo de Díaz a las movilizaciones, la CEOE acusó de arrogante a la vicepresidenta segunda del Gobierno y pidió a la vicepresidenta un poco más de empatía. Ahora, además, su vicepresidente Íñigo Fernández de Mesa asegura que el hombro tiene que arrimarlo el Gobierno, que es quien "tiene unos ingresos fiscales que han superado una cota histórica" y destaca que los beneficios empresariales han caído.

Y carga contra el Ejecutivo de Sánchez. "Es una decisión del Gobierno que tiene que tomar de manera prudente, no por motivos electoralistas sino por motivos de Estado y del bien común", concluye.

A pesar de ello, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, detalla que todo el Consejo de Ministros trabaja para conseguir un acuerdo "en el marco del diálogo social". "Todo el Gobierno está comprometido a la subida del SMI", subraya.