La CEOE tacha de "arrogante" a Yolanda Díaz por apoyar manifestaciones para la subida de los salarios

Nuevo episodio de tensiones entre la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la ministra de Trabajo y vicepresidenta de España, Yolanda Díaz. Tras el apoyo público de Díaz a las movilizaciones de los sindicatos para exigir subidas laborales, la patronal la acusa de "arrogante" y de recurrir a la "demagogia" para atacar al sector empresarial privado del país.

Así lo ha indicado contundentemente el vicepresidente de la CEOE Salvador Navarro. Las posiciones entre Trabajo y la patronal cada vez están más distanciadas y piden a la vicepresidenta un poco más de empatía. Yolanda Díaz instó el jueves al presidente de la patronal, Antonio Garamendi, que tuviera "compromiso con su país".

En una entrevista en la Cadena Ser, Navarro decía: "Ponerse la primera en la manifestación cuando estamos teniendo una ralentización de la economía, -demuestra- la arrogancia es de la vicepresidenta [...] No entiendo, no entiendo que en estos momentos en los que hay que llegar a acuerdos, acuerdos con el consenso y no con el rodillo, que la actitud de la vicepresidenta sea la que es".

Critican desde la CEOE la "poca empatía" de Díaz

Desde su punto de vista, Díaz muestra "poca empatía hacia las empresas. Ellos hablan de grandes corporaciones, son mensajes demagógicos porque este país es de autónomos y de pequeñas y medianas empresas y esa es la realidad de este país". Explica Navarro que "la voluntad de los sectores es que haya una paz social y negociar es ceder ambas partes, no la arrogancia de una vicepresidenta que se quiere poner la primera en las movilizaciones... aunque entiendo que son los mensajes que quiere lanzar a su público".

Críticas al compromiso de Yolanda Díaz

El mensaje que no ha gustado en la CEOE que pronunció Yolanda Díaz decía que "sin duda, vamos a subir el SMI". Continuaba alegando que "estamos en un momento de absoluta excepcionalidad política. Más que nunca, vamos a subirlo". "Le pido al señor Garamendi compromiso con su país y apoyo explícito a las movilizaciones de los sindicatos", agregó.

Salvador Navarro asegura que España es "un país de autónomos y de pequeñas empresas, y esa es la realidad". Por otro lado, matizaba que negociar "implica hacer concesiones". La CEOE mantiene el pulso con el Gobierno por las subidas del Salario Mínimo Interprofesional.