Un senador del PP: "Ya no estamos en campaña, es momento de decir la verdad"

El portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Jesús Aguirre, ha asegurado que "ahora que ya no estamos en campaña electoral y han pasado las elecciones andaluzas y generales" es el momento de "decir la verdad" sobre el futuro de la sanidad en España y, en este sentido, ha asegurado que hablar de solidaridad, universalidad o gratuidad es "una utopía".



"Es muy bonito hablar de que queremos más, pero si no hay, no hay, lo que hay que ver es qué cesto hacemos con el mimbre que tenemos, ser realistas, porque no estamos en tiempos de utopia, sino de abrocharnos el cinturón", ha advertido.



Así lo ha asegurado durante su intervención en la 'Jornada de Reflexión sobre las Ineficiencias del Sistema Sanitario' organizadas por la Fundación Bamberg, en las que ha pedido a las autoridades sanitarias que cojan "el toro por los cuernos" para "mantener la máxima calidad intentando gastar menos".



"Ahora que ya no estamos en campaña electoral y han pasado las elecciones andaluzas y generales, los políticos debemos decir lo que de verdad pensamos, aunque a veces sea políticamente incorrecto", ha asegurado el senador 'popular'.



En este sentido, Aguirre ha criticado que a los políticos "se les llene la boca en todos los mítines" al "hablar de una sanidad universal, solidaria, gratuita y de calidad" porque así lo establece la Constitución, cuando la Carta Magna "también habla del derecho al trabajo, y tenemos 5,3 millones de parados, y del derecho a la vivienda digna, y hay muchos ciudadanos que no la tienen".

"Como utópico está bien", ha insistido, advirtiendo sin embargo de que "de vez en cuando hay que atarse los machos y decir las verdades del barquero".

Así, Aguirre ha criticado que se hable de solidaridad y universalidad cuando se da asistencia sanitaria "a más de 500.000 turistas, a gente con un nivel adquisitivo mucho mayor que nosotros que vive no un mes sino seis, ocho o un año entero". "Esa es la universalidad y gratuitad que tenemos", ha censurado.



Asimismo, ha añadido que Ceuta y Melilla son "los hospitales de referencia del Norte de Africa". "Trasplantes, problemas cardiacos y cualquier patología que hay en el norte de Africa va a Ceuta y Melilla. Eso es solidaridad pero, ¿nos la podemos permitir?", se ha preguntado.



"Entendemos que haya universalidad y solidaridad, pero con quien de verdad hay que ser solidarios, no con quien se aprovecha de nuestro sistema sanitario", según Aguirre.

Además, el senador del PP ha lamentado que se hable de una sanidad gratuita cuando "la pagamos entre todos con nuestros impuestos directos e indirectos", y ha criticado que la calidad de los servicios que se ofrecen es "relativa".