El Senado retoma su actividad con varias comparecencias, entre ellas, el caso Koldo

Arranca un nuevo trimestre político. La actividad parlamentaria todavía no se retoma en el Congreso de los Diputados, pero sí lo hará en el Senado. Y lo hace con varias comparecencias dentro de la Comisión de investigación del Caso Koldo.

El miércoles será el turno de Joseba García, hermano del exasesor de Ábalos.

Recientemente, una testigo declaró en el Tribunal Supremo que dio hasta 20.000 dólares en efectivo a Joseba García en República Dominicana por orden de un socio de Víctor de Aldama, presunto conseguidor de la trama.

El hermano de Koldo, que fue uno de los detenidos al estallar el caso, ha defendido que todo su patrimonio está declarado ante Hacienda y que no ha tratado de ocultarlo.

Ministro de Transportes

Y el jueves escucharemos al Ministro de Transportes, Óscar Puente, que ya acudió el pasado noviembre para responder a las preguntas de los senadores. En aquella ocasión sostuvo que jamás se reunió con Aldama, e indicó que no le constaba que este hubiera pisado el Ministerio desde que él se puso al frente del mismo.

Óscar Puente señaló que había coincidido con Koldo "una o dos veces" cuando era alcalde de Valladolid en visitas oficiales de Ábalos cuando este era ministro. "No sé si le he visto en algún acto de partido, en algún mitin, pero no me he reunido con él", dijo por aquel entonces. También aseguró que no le constaba "ninguna ilegalidad" en la contratación por empresas públicas de mujeres vinculadas a José Luis Ábalos.

Y con respecto a la auditoría que encargó en su ministerio, apuntó que la hizo al salir a la luz el caso Koldo, sin recibir orden ni instrucciones de nadie, que se realizó "con absoluta independencia" y aseguró que "ni siquiera" conocía a los funcionarios que la realizaron.

Hermano de Pedro Sánchez

No serán las únicas declaraciones que puedan afectar al entorno de Pedro Sánchez, porque el viernes también declara de nuevo, aunque en Badajoz, su hermano.

Cabe recordar que el hermano del presidente del Gobierno ya ha declarado en el mes de enero y lo hizo durante una hora y media en calidad de investigado en el Juzgado de Instrucción 3 de Badajoz. Y es que la titular abrió diligencias por presuntos delitos contra la Administración Pública y Hacienda tras una denuncia de Manos Limpias.

Y el Senado será además el escenario de debate de otro tema abierto: los presupuestos generales. El PP va a presentar el martes una moción para pedir al Gobierno que presente un nuevo proyecto.

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado exigirá a través de una moción en el Pleno del próximo martes que el Gobierno cumpla con la obligación constitucional de presentar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para este año, garantizando así la estabilidad y transparencia económica, propias de un Estado democrático.

La portavoz del GPP en la Cámara Alta, Alicia García, ha denunciado que el Gobierno está en rebeldía constitucional porque presentar el Proyecto de Presupuestos es una obligación recogida en la Carta Magna y no hacerlo es el capricho de dos autócratas como Pedro Sánchez y María Jesús Montero.

La dirigente popular ha recordado que los Presupuestos vigentes fueron aprobados en 2022, "en la legislatura anterior, con una configuración parlamentaria distinta a la actual y un contexto económico completamente diferente".

