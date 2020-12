Seis vocales progresistas muestran su desacuerdo al proyecto de reforma del CGPJ del Gobierno y apoyan 4 nuevos nombramientos

El Gobierno tiene el visto bueno de sus socios parlamentarios para limitar el nombramiento de los jueces mientras no se renueve el CGPJ. El primer paso se ha dado en el Congreso de los Diputados aunque la reforma no está aprobada aún. La llamada de Pedro Sánchez a Casado no parece haber acercado el pacto entre el Ejecutivo y la oposición. El último pleno del Congreso de los Diputados ha elevado el tono de las acusaciones entre ambos líderes políticos. Este jueves el pleno del Consejo General del poder Judicial ha seguido haciendo nombramientos.

Cuatro nombramientos de cargos judiciales

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha mantenido en marcha el mecanismo de nombramientos. Ha aprobado cuatro nombramientos de cargos judiciales. Lo hace cuando el gobierno de coalición trata de limitar esa posibilidad mientras no se proceda a la renovación del órgano de gobierno de los jueces y siga en funciones. Uno de los nombramientos más destacados es el de José Pablo Aramendi Sánchez como presidente de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional. El puesto estaba vacante desde el nombramiento de su antecesor, Ricardo Bodas, como magistrado del Tribunal Supremo. El magistrado ha logrado 17 votos de los 21 del Pleno, por uno de Emilia Ruiz-Jarabo Quemada. Juez de lo Social desde 1990 y a cargo del juzgado 33 de Madrid desde 1992, estuvo en comisión de servicios entre 2014 y 2015 en la Sala que ahora va a presidir.

Vocales progresistas, en contra de la reforma que quiere el Gobierno

Seis vocales progresistas han apoyado el nombramiento de los cuatro nuevos cargos. Solo tres de los veintiún vocales del Consejo, Álvaro Cuesta, Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda -prestigiosos juristas pero no jueces de carrera- han votado en blanco a los nombramientos. Mostraban así su desacuerdo con que el CGPJ continúe designando cargos mientras está en funciones. El exdiputado Álvaro Cuesta y Pilar Sepúlveda fueron nombrados a propuesta del PSOE y la secretaria judicial Concepción Sáez fue desgnada a propuesta de IU.

Es llamativo que seis de los nueve vocales progresistas hayan apoyado con sus votos esos nombramientos, que, al igual que los de los últimos dos meses, han salido adelante con el respaldo mayoritario del órgano

Los jueces elegidos

Los jueces elegidos han sido María José Renedo Juárez para la Presidencia de la Sala de lo Social del TSJ de Castilla y León, con sede en Burgos; David Ordóñez Solís, como presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Asturias, y Joaquín González Casso, como presidente de la Audiencia Provincial de Cáceres. Por su parte, José Pablo Aramendi Sánchez ha sido elegido presidente de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, en su caso con 17 votos.