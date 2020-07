Santos confirma que la relación entre ETA y las FARC "existe sin ninguna duda"

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, ha admitido que la relación entre ETA y las FARC "existe sin duda alguna" como han demostrado "muchos de los correos de los computadores de los terroristas de las FARC", en referencia a los ordenadores incautados tras la muerte del 'número dos' Raúl Reyes y del jefe de las operaciones militares 'Mono Jojoy', y un vídeo en el que la guerrilla colombiana "rendía homenaje a ETA".

Según el presidente colombiano, en el ordenador del 'Mono Jojoy', abatido en una operación militar en septiembre de 2010, hay "referencias específicas a ETA" y "uno de los correos mencionaba nombres", si bien no dio más detalles al respecto.



En cuanto a la posibilidad de que miembros de Batasuna hayan visitado a guerrilleros de las FARC en las cárceles colombianas, el mandatario dijo no tener información pero no lo descartó. "No lo descarto, todo lo contrario, lo supongo", ha afirmado. "Hay un desafío común con España y por eso nos interesa tanto que los dos países luchemos de forma conjunta contra ese fenómeno", ha defendido Santos, que ayer abordó esta cuestión en su reunión en La Moncloa con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. "Ese vínculo está comprobado por eso la cooperación a nivel judicial es tan importante y afortunadamente esa colaboración se está dando", ha remachado.

Garzón asesora al Gobierno de Colombia

En cuanto al asesoramiento que el juez Baltasar Garzón va a dar al Gobierno colombiano, Santos no ha querido a entrar a valorar la situación judicial en la que se encuentra actualmente el magistrado, subrayando que lo que Bogotá ha buscado en él es su "experiencia internacional" y "su gran efectividad en combatir a ETA, el crimen organizado, la financiación del terrorismo". "Eso para nosotros es muy valioso", ha resaltado, haciendo hincapié en que para Colombia "sería muy útil si nos puede ayudar en esos temas".

Ayer, el mandatario había explicado que Garzón asesoría al Gobierno colombiano en temas relacionados con el proceso de paz en ese país cuando termine la labor que desarrolla en la actualidad en el Tribunal Penal Internacional (TPI) y mientras no haya una condena contra él.



En otro orden de cosas, Santos ha reiterado que está dispuesto a dialogar con las FARC siempre y cuando estas renuncien al terrorismo. "Es una opción si se cumplen una serie de condiciones", ha señalado, advirtiendo de que "tienen que renunciar al terrorismo, liberar a los secuestrados y ahí podríamos pensar en un diálogo, antes no".



Según el presidente colombiano, "lo que hace las FARC hoy en día es puro terrorismo porque han perdido la capacidad de pelear militarmente" contra las fuerzas de seguridad colombianas. "Si siguen actuando como terroristas les va a ser muy difícil", ha prevenido.



Por último, ha expresado su intención de ratificar "este semestre" la ley de víctimas que está preparando el Gobierno colombiano. Se trata, ha explicado de una "ley muy audaz y progresista" que "busca que podamos sanar nuestras heridas y mirar el futuro sin tener que sacarnos los clavos y vengarnos los unos de los otros después de tanta violencia".



El objetivo, ha precisado, es "poder mirar el futuro todos juntos y evitarnos tener en cada plaza de las ciudades colombianas un grupo de mujeres clamando justicia" y conseguir que el país siga progresando.