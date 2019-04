Santamaría cree que todos los partidos favorables a derogar la prisión permanente ahora "se sienten muy incómodos"

Soraya Sáenz de Santamaría ha tomado un café con Susanna Griso y analizado los últimos acontecimientos de la actualidad. Este jueves que en el Congreso de los diputados vuelve a debate la prisión permanente revisable, la vicepresidenta ha manifestado que se trata de "la respuesta penal a delitos muy graves" y por lo tanto es un "debate muy serio".

Santamaría ha criticado la postura de la oposición que, excepto Ciudadanos se muestra favorable a la derogación de esta pena. "Derogar por derogar, derogar porque esto no lo he hecho yo, no me parece positivo" ha dicho la vicepresidenta. Además ha añadido que "la demagogia y el cortoplacismo en política es muy malo".

Todo parte de una iniciativa del PNV con la que ahora, que la actualidad ha querido que coincida con la semana posterior a la que se ha conocido la muerte del pequeño Gabriel, Santamaría cree que todos "se sienten incómodos".

Ciudadanos ha cambiado su postura desde el principio de este debate y ahora se muestra contrario a la derogación de la prisión permanente revisable.

Santamaría ha analizado este cambio de postura explicando que "Ciudadanos lee los editoriales y según como vayan los editoriales ha virado. Pactó con el PSOE cuando hubo el primer acuerdo con Sánchez porque pactó con Sánchez antes que con nosotros derogarlo, después se abstuvo y ahora parece que, en una postura mucho más sensata que la que tuvo al principio, no va a seguir con esa posición".

Santamaría ha defendido la prisión permanente revisable y ha matizado que "lo excepcional es que España la haya incorporado tan tarde a su Código Penal" y dice que "es una medida que permite por un lado la rehabilitación, pero que por otro lado también nos permite dar una respuesta penal adecuada a la gravedad de los delitos y nos permite proteger un poco más porque cuando tú sacas a un violador de la cárcel y sabes que no está rehabilitado estás haciendo a la gente correr un riesgo".

En cuanto a la muerte del pequeño Gabriel, en cuyo funeral estuvo, ha destacado la "entereza sobre todo de la madre", una mujer que "ha dado una lección a todos".

"Cuando ha muerto un niño, alguien tan vulnerable, es todo tan injusto y tan absurdo que te revelas contra la muerte y ver aquella cajita. Hay cosas para las que yo valgo y cosas para las que no y creo que para esto no valgo mucho. Sus padres nos dieron una lección de que estas cosas no pueden ser en vano", ha señalado.

"Una subida importante de las pensiones mínimas y de viudedad"

El presidente del Gobierno avanzaba este miércoles en el pleno monográfico sobre pensiones que si se aprueban las cuentas de 2018 habrá una subida en las mínimas y de viudedad. La vicepresidenta ha apostillado que será una "subida importante".

Santamaría ha pedido a los partidos que "hagan una aproximación mucho menos ideológica y mucho más responsable a los presupuestos", ha apelado a su responsabilidad y ha reprochado que ya se haya avanzado por parte de algunos que no van a apoyarlos cuando ni siquiera los conocen.

Ha puesto el foco sobre las pensiones mínimas y las de viudedad porque "las viudas de este país son las que durante la crisis han hecho mucho por todos y así podamos devolverle un cierto crecimiento que estamos viviendo".

"Cataluña necesita un candidato dentro de la ley y fuera de la cárcel"

Soraya Sáenz de Santamaría ha subrayado que Cataluña no puede estar pendiente de los "caprichos" de Carles Puigdemont, quien considera que cuando percibe que pierde "cuota de pantalla, empieza a enredar".

Tras insistir en su idea de que lo que Cataluña necesita es "un candidato dentro de la ley y fuera de la cárcel", la vicepresidenta ha considerado que Puigdemont se resiste a retirarse del panorama político catalán porque "esto se ha convertido en su modo de vida". Además, le ha advertido de que "el único que pone y quita gobernantes en la Generalitat es el pueblo de Cataluña y el Parlament".