Sánchez: "El mandato es abandonar la política del PP y Rajoy"

Pedro Sánchez, candidato a la Presidencia del Gobierno, ha comenzado su discurso apelando a la "solución política" que les han pedido los ciudadanos a los diputados. Por ello, ha señalado que "los ciudadanos lo último que desean oír son reproches cruzados o descalificaciones".

En su opinión, es "tiempo de cambio, de diálogo" y "ojalá de diálogo". Así, ha reiterado que acabar la semana sin acuerdo significará que han "hecho mal" su trabajo, porque no habrán sido capaces de encontrar "una solución".

"Nos sentimos honrados, responsabilizados y agradecidos", ha indicado el socialista sobre que él sea el primer sometido a este debate, incluso cuando su fuerza fue la segunda más votada y no la primera, porque entendió el encargo del Rey Felipe VI como un "deber ineludible".

Mayoría absoluta del PP

Sánchez también ha recriminado que el PP decidió utilizar su mayoría absoluta en "absolutismo" durante la anterior legislatura. Por ello, considera que hace falta un cambio para que "se acaben las imposiciones y los frentismos" con el objetivo de que se "aporten soluciones indispensables a los problemas de los ciudadanos".

Gobierno "del cambio"

El socialista ha indicado que "cambiar significa moverse". "Necesitamos ceder para sumar e ilusionarnos con el cambio", ha añadido, porque "bloquear los acuerdos significa seguir donde estamos".

Así, a su juicio, las dos opciones son "o quedarse parado o ponerse en marcha" y, para que la situación no se quede bloqueada, ha defendido que su Gobierno se basará en el "diálogo".

Los principios en los que se basaría este Gobierno del cambio serían el "sentido general y el sentido común", y ha pedido el apoyo porque su grupo "no impone nada" ni tiene "líneas rojas".

Entre las primeras medidas que ha mencionado se encuentran "reconstruir el Pacto de Toledo e introducir una ley educativa que ponga fin a la Lomce".

Importancia del PSOE en el mapa político

"Somos la piedra angular" del sistema político y cualquier decisión debe pasar por "nosotros", ha insistido Sánchez sobre la necesidad de pactar con ellos para formar Gobierno. Por ello, ha reiterado que rechaza al PP y ha tendido la mano a los partidos más a la izquierda de él.

No obstante, ha indicado que "no hay mayoría suficiente para formar un Gobierno de izquierdas", aunque sí con las "fuerzas del cambio" porque "estamos obligados a mezclarnos". Y ha pedido que se debata y se intente llegar a un acuerdo, lo que no significaría "arrodillarse ante nadie", sólo "que se entiende la democracia", porque "convivir es igual a vivir".

"Sabemos que el resultado de la suma de PSOE + Ciudadanos no es suficiente para conseguir ese cambio. También sabemos que el resultado de la suma de PSOE + otras fuerzas a mi izquierda tampoco alcanza lo suficiente", ha enfatizado.

Acuerdo con Ciudadanos

Sánchez ha defendido que el acuerdo con el partido naranja es necesario, aunque ambos programas son diferentes y discrepan, porque "se pacta una posición desde la que arrancar". "Hasta el peor de los puntos del acuerdo es peor que mantener ha Rajoy en el Gobierno", ha enfatizado.

Economía y empleo

En opinión del secetario general del PSOE, en materia económica lo más preocupante es el desempleo, porque "hace vulnerable a España en sí misma". "Esta tasa de paro se debe a que el sistema productivo se basa en sectores muy vulnerables", ha diagnosticado, y continuado afirmando que "si algo nos ha enseñado la crisis es que no hay nada más político que la economía".

Para combatirlo, propone un modelo competitivo basado en la innovación y la productividad, inclusivo y medioambientalmente sostenible. Para ello, si llega a gobernar, ha expuesto que se implementarán medidas para promocionar la competitividad en el mercado y se promoverá un nuevo modelo de consumo y de segunda oportunidad.

El segundo compromiso en economía ha sido la transición energética a las renovables, proponiendo un pacto de Estado enérgetico, el cierrre progresivo de las centrales nucleares y la prohibición del 'fracking' en España.

Sánchez también ha abogado por que la política rural se convierta en una política de Estado y por "derogar la ley de costas".

En cuanto a la reforma fiscal, Sánchez ha señalado que elevará "la capacidad recaudatoria de nuestro sistema impositivo para acercarla a la media europea" mediante "un plan de lucha contra el fraude y la economía sumergida que incluya la negativa a aprobar nuevas amnistías fiscales y ponga en marcha una Oficina Nacional de control fiscal de las grandes fortunas".

Reforma laboral

En este punto polémico, Sánchez ha espcificado que no derogará de la reforma laboral al completo, sino "la supremacía absoluta del convenio de empresa, la supresión de la ultraactividad de los convenios colectivos, la capacidad del empresario para abordar alteraciones sustanciales del contrato laboral de manera unilateral y la permisiva regulación del contrato temporal".

En contrapartida, ha propuesto que se sustituyan esos apartados por la recuperación de los derechos de negociación colectiva de los trabajadores, la limitación a dos años la contratación por tiempo determinado y la mejora de incentivos a la conversión de contratos temporales en indefinidos.

Lucha contra la desigualdad

El socialista ha indicado que, de conseguir el apoyo de la Cámara, pondrá en marcha de forma inmediata un Plan de Emergencia Social que "atienda de manera urgente las necesidades de numerosos colectivos ajenos a la salida de la crisis" e intentará modernizar el Estado del Bienestar.

Así, se activarán "un plan de inclusión social de personas sin hogar, una Ley de lucha contra la pobreza energética y medidas contra el sobre-endeudamiento y los desahucios".

Del mismo modo, se ha comprometido a reformar la ley hipotecaria para "eliminar de forma automática las cláusulas abusivas".

En cuanto al Estado de Bienestar, los socialistas proponen un Pacto Sanitario, que devuelva la tarjeta a todas las personas que la perdieron en la anterior legislatura.

Además, ha propuesto un nuevo "plan estratégico de Infancia y Adolescencia" y una estrategia integral frente a la violencia contra la infancia. "Procuraremos la inclusión educativa, laboral y social de las personas con discapacidad", ha añadido el político.

Educación y cultura

"El Pacto por la Educación socialista configurará la beca como derecho y universalizará la oferta pública de Escuelas Infantiles de 0 a 3 años", según ha indicado Sánchez. Además, ha hablado de un pacto por la Ciencia, "que impulse la inversión pública en I+D+i civil" y promueva un plan "para la consolidación del talento científico".

Un posible pacto social y político por la cultura, ha sido otras de las propuestas, en el que se incluye la rebaja del IVA a las actividades culturales y una Ley de Mecenazgo, así como la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual. Además, Sánchez ha propuesto "iniciativas legales para el reconocimiento de la pluralidad lingüística en España".

Corrupción

"La democracia tiene un enemigo llamado corrupción", ha reconocido el socialista, "y no sólo es un problema del adversario". Para evitarla, se revisarán los deberes y obligaciones de funcionarios y cargos públicos, se regularán los lobbies y se anulará cualquier relación dineraria o contractual obtenida con las Administraciones Públicas "mediante prácticas corruptas".

Reforma judicial

Sánchez ha anunciado que la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Seguridad Nuclear y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, así como la de la presidencia y el Consejo de Radiotelevisión Española, se realizará por "convocartoria pública".

Además, como se expresa en el pacto con Ciudadanos, el socialista ha propuesto la reforma del sistema electoral para que sea más "proporcional y paritarios", eliminando el voto rogado.

Derechos y libertades

El político ha reiterado que garantizará "el derecho a decidir de las mujeres sobre su maternidad", una Ley que "garantice la igualdad de trato y la no discriminación", una Ley de "muerte digna", un nuevo marco "relación entre Iglesia Católica y Estado"y que retomará "Ley de Memoria Histórica".

En cuanto a la violencia de género, ha asegurado que, si llega a gobernar, aumentará las partidas presupuestarias destinadas a la prevención y atención de las víctimas, se crearán unidades de coordinación contra este tipo de violencia en cada Comunidad Autónoma y se activará un Plan Nacional de Sensibilización y Prevención.

Política exterior

Como acostumbra la política exterior socialista, Sánchez ha mirado hacia la Unión Europea y a la necesidad de acuerdo multilaterales y bilaterales con otros países, con un discurso fuertemente europeísta. Además, ha señalado que España incrementará el número de refugiados acogidos por España e impulsará una política común europea de asilo e inmigración.

Asimismo, ha asegurado que España promoverá una nueva Ley de cooperación, que sea "la base de una nueva relación con América Latina y también con África".

Defensa

En cuanto a nuestra política de Defensa, el país seguirá participando en "misiones de paz avaladas por organizaciones internacionales", apoyará la coalición global contra Daesh y promoverá la creación de un organismo de inteligencia en la Unión Europea, apyando una "salida política y humanitaria a la situación en Siria", y luchando "contra la pobreza y la violación de Derechos Humanos en el norte de África y en Oriente Medio".

Cataluña

"No es aceptable que dos Gobiernos democráticos hayan vivido durante años de espaldas uno de otro", así ha comenzado Sánchez a referirse sobre Cataluña. "Quiero ayudar a un nuevo entendimiento entre catalanes", ha proseguido, volviendo a hacer referencia a la necesidad de tender puentes, aunque actuando "desde la lealtad institucional". Con este objetivo, el socialista ha señalado que activarán "comisiones bilaterales".

Reforma constitucional y guiño a la transición democrática

"En nombre de quienes crecimos en democracia, doy las gracias a quienes la hicieron posible desde las calles de nuestros pueblos y ciudades, desde los centros de trabajo y las universidades, y también a los hombres y mujeres que, desde esta Cámara, y desde diferentes opciones ideológicas, trabajaron pensando en lo que les unía y aparcando lo que les separaba, para consolidar la democracia española", ha señalado el secretario general.

Sin embargo, ha reiterado la necesidad de cambio: "Nuestro Estado necesita remodelarse para alumbrar un periodo tan largo y fructífero como el que nos precede, una reforma del pacto generacional que deje un legado a las generaciones futuras tan digno o más del que nos dejaron a nosotros", y ha pedido el apoyo de "todos" para "renovar nuestro marco de convivencia", en referencia a la Constitución.

Esta reforma incluiría el "reconocimiento de nuevos derechos civiles y políticos, y de los derechos sociales como derechos fundamentales, la modificación del artículo 135 para garantizar la estabilidad presupuestaria y la estabilidad social, la supresión de preferencia del varón en la sucesión a la Corona, la revisión de las bases del sistema electoral, la incorporación del hecho Unión Europea al ordenamiento constitucional y la revisión del Título VIII para desarrollar el Estado de Estructura Federal".

"¿Por qué tenemos que esperar a aprobar esto cuando se puede hacer la próxima semana", se ha preguntado el político en un claro guiño a las fuerzas que no van a apoyarle.