La reunión entre Pedro Sánchez y Pablo Casado se supone que no tendrá ninguna incidencia en la investidura, dado que el PP ya ha anunciado que votará no. Lo confirmaba su secretario general, Teodoro García Egea. Sin embargo, en 'Espejo Público' de Antena 3, ha señalado que el PP ya le propuso varios pactos en la reunión que mantuvieron en agosto del año pasado en Moncloa, en materia de infraestructuras, agua, pensiones, cohesión territorial o reforma de la ley electoral para fijar la doble vuelta, así como que los Presupuestos no incluyeran "subidas de impuestos" y se eliminasen el impuesto de donaciones y sucesiones y el de actos jurídicos documentados.

Antes, Pedro Sánchez se reunió con Pablo Iglesias, aunque no manifestaron ningún avance en las negociaciones.

RIVERA NO SE REÚNE CON SÁNCHEZ

Rivera no se reunirá con Sánchez para hablar de su investidura porque dice que lo que tiene que hacer es "negociar un gobierno, lo tiene que hacer con sus socios y lo tiene que hacer ya", censurando que el presidente en funciones lleve dos meses, desde las pasadas elecciones generales, "mareando la perdiz y montando un teatro". A su juicio, el líder socialista debe buscar el apoyo de Unidas Podemos y de las fuerzas nacionalistas para la investidura porque ya ha pactado con ellas en distintas comunidades autónomas y municipios.