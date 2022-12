Sánchez insiste en que 'el procés' ha terminado y contesta a las pretensiones de Aragonés: "Hoy la Constitución se cumple"

No parecen hablar el mismo idioma Pedro Sánchez y Pere Aragonés, mientras el presidente del Gobierno asegura en su balance político del año que "'el procés' ha acabado" y añade que estos "son debates del pasado" el mandatario autonómico aprovecha su discurso de Navidad para anunciar "una gran conversación para visualizar un acuerdo entre nosotros sobre cuándo Cataluña debe poder volver a ejercer el derecho a decidir, sobre en qué condiciones se debe volver a votar, para que esta vez todas las partes se sientan incluidas y todo el mundo acepte el resultado".

La polémica estaba servida desde antes, pero tras las palabras de Aragonés en su discurso institucional las reacciones no se han hecho esperar. La oposición en bloque ha culpado a Pedro Sánchez de las ambiciones del 'President' de la Generalitat mientras el PSOE sigue negando que se vaya a producir.

El objetivo manifestado por Aragonés es conseguir en 2023 un pacto para un referéndum en Cataluña, sin embargo hoy en su declaración también institucional desde Moncloa, Sánchez ha defendido que la "Constitución se cumple" y recuerda que este es un "conflicto que no se generó ayer" sino cuando en "España se sufrió en 2017 un intento de quebrar" fruto de la "enorme irresponsabilidad" de los independentistas, pero "también" por "la incapacidad de quienes desde el Gobierno no (lo) atajaron a tiempo" y subraya la "constitución se cumple" para a continuación recordar que este es un "conflicto que no se generó ayer".

Ante las preguntas sobre una consulta como demandan desde el Govern catalán, Sánchez remarcó que el "procès se ha acabado" y que "hoy la Constitución se cumple en todos los territorios de España, también en Cataluña" y, por tanto "podrán reclamar lo que quieran, pero no se va a producir" un referéndum de independencia en este territorio.

Lo es cierto que Aragonés nunca renunció a las pretensiones independentistas que su partido proclama: "Si alguien piensa que por llegar a determinados acuerdos hemos renunciado a lo que somos, a nuestras convicciones políticas, es que no entiende lo que pasa en Cataluña" dijo hace 10 días, aunque no fue hasta su discurso de Navidad cuando dio el primer paso anunciando que "la Generalitat impulsará un debate, una gran conversación, con el conjunto de la sociedad para dar forma y visualizar este consenso. Para visualizar un acuerdo entre nosotros sobre cuándo Cataluña debe poder volver a ejercer el derecho a decidir, sobre en qué condiciones se debe volver a votar, para que esta vez todas las partes se sientan incluidas y todo el mundo acepte el resultado".

Reacciones políticas

A través de sus redes sociales la secretaria del PP, Cuca Gamarra señalaba "la inestimable colaboración de Sánchez debilitando al Estado" y apuntaba: "Los independentistas nunca soñaron ir tan rápido y llegar tan lejos".

En la misma línea Elías Bendodo afirmaba: "Dirá que es por la convivencia, pero Pedro Sánchez camina desde los indultos al referéndum".

Juan Ignacio Zoido acusaba a Sánchez de haber dado "alas" al independentismo y le advertía que no pararán: "Esto es lo que ocurre cuando se hacen todas las cesiones a los independentistas. Pedro Sánchez les ha dado alas y no van a parar. Qué irresponsabilidad".

La líder de Ciudadanos acusa al presidente no solo de "resucitar" el procés sino también de "liderarlo" desde Moncloa. "Aragonès reconoce que este Gobierno es lo mejor que le podía pasar al separatismo. Por eso quieren controlar el TC: para acelerar el referéndum en Cataluña. Sánchez no sólo ha resucitado el procés sino que ya lo lidera desde Moncloa. Hay que frenarle democráticamente en 2023" ha escrito en su perfil de Twitter.

Desde Vox Iván Espinosa de los Monteros tira de ironía para decir "no se podía saber" al anuncio de Aragonés.

Por su parte, Salvador Illa descartó el referéndum: "Sabe que no se celebrará. Lo sabe perfectamente", pero reconoce que el discurso del president "no le gustó"

porque en este tipo de mensajes institucionales de fin de año debería "dirigirse a todos los catalanes y buscar aquellos puntos de consenso y unidad".