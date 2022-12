Pere Aragonés plantea cambiar la Constitución para poder organizar un referéndum

Pere Aragonés deja claro a Pedro Sánchez que no va a renunciar a sus convicciones en medio de la polémica ante un posible nuevo referéndum. El presidente de la Generalitat ha dado un paso al frente brindándose para tratar una reforma de la Constitución que lo haga posible.

"Si el problema es la reforma de la Constitución y no es la voluntad política, abordémoslo" ha afirmado Aragonés este viernes. No ha querido especular sobre la posibilidad de celebrarlo de manera unilateral en caso de que el acuerdo con el Ejecutivo no se fragüe.

"Debo ser muy prudente, y estoy convencido de que lo mejor que puede pasar es que haya un acuerdo para que se lleve a cabo un referéndum acordado", ha recalcado Aragonès.

Estas declaraciones llegan después de que Pedro Sánchez diese por terminado el 'procés' a lo que el catalán ha contestado que puede opinar "lo que quiera, pero no decidirá que yo renuncie a mis convicciones". "Si alguien piensa que por llegar a determinados acuerdos hemos renunciado a lo que somos, a nuestras convicciones políticas, es que no entiende lo que pasa en Cataluña" ha añadido.

Aragonés ha asegurado que va a intentar todas las oportunidades a su alcance para avanzar hacia la resolución del conflicto político y ha indicado que en la mesa de diálogo con el Gobierno han culminado una primera fase para "disminuir la capacidad represiva de determinados aparatos del Estado", y que ahora quieren abordar la relación política entre Cataluña y el resto de España.