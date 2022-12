Gamarra carga contra Sánchez por la reforma del Poder Judicial: "Nos recuerda cada vez más a Junqueras y Puigdemont"

Este miércoles tiene lugar la primera sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados tras la histórica decisión del Tribunal Constitucional (TC) de paralizar la tramitación parlamentaria de los cambios en el Poder Judicial. La portavoz del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha mantenido un cruce de acusaciones con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Gamarra asegura que el jefe del Ejecutivo "ve complots donde solo hay legalidad".

Así lo ha exclamado en relación a la decisión del Constitucional. La portavoz popular replica a Sánchez comentando que se cree "el Estado y la Ley". "El Estado de Derecho funciona frente a todos los intentos que usted persigue para degradar las instituciones. Ir a por todas era echar un pulso al Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho le ha doblado el brazo".

Pedro Sánchez, por su parte, ha puesto en valor todas las medidas aprobadas por el Ejecutivo. Medidas que el PP "votó en contra". "Somos la economía que más crece en la Unión Europea, tenemos la inflación más baja de la eurozona. Ya no hablan de economía, han vuelto al 'raca raca' de siempre: vuelven al 'raca raca' de Gobierno ilegítimo, de Gobierno okupa", ha señalado en el Congreso.

El jefe del Ejecutivo acusa al PP de tener una "forma particular de ver la Constitución". Que ellos "nombran" al TC y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), algo que "no dice la Constitución". "Este Gobierno va a cumplir la Constitución, no la que dicen ustedes, sino la que está escrita" en 1978, señalaba Sánchez.

Pedro Sánchez reitera que el PP incumple la Constitución

El presidente Sánchez ha vuelto a comentar que el Partido Popular "incumple" la Constitución. "Han ido demasiado lejos, incumpliendo la Constitución bloqueando el órgano de gobierno de instituciones", replicaba a Cuca Gamarra.

Por su parte, la portavoz del principal partido de la oposición dice que el Presidente "solo entiende la política como engaño e imposición". "El PP está para ofrecer una alternativa moderada y útil", sentenciaba Gamarra en su intervención en el Congreso de los Diputados.