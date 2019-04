Sánchez e Iglesias se reúnen para explorar vías de entendimiento entre ambos

EL SOCIALISTA YA SE HA REUNIDO CON ALBERT RIVERA

Pedro Sánchez sigue buscando apoyos para formar Gobierno y este mediodía se va a reunir con Pablo Iglesias en el Congreso. Todavía no han hablado cara a cara de la propuesta de coalición de izquierdas que defiende Iglesias. Y aunque el líder de Podemos ha dicho que está dispuesto a hablar de todo con Sánchez, desde su partido insisten en que no apoyarán al PSOE si no acepta esa coalición -en la que también estaría Izquierda Unida-. La propuesta sigue siendo que haya un reparto de carteras proporcional a los resultados electorales, con Iglesias como vicepresidente del Gobierno. La formación morada le pide a Pedro Sánchez que tome una decisión cuanto antes.