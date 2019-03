Sánchez insiste en que apuesta por "la alianza entre las fuerzas progresistas con el PSOE"

El ex secretario general del PSOE Pedro Sánchez se ha comprometido en Castellón a incluir en los Estatutos del partido "como obligatorio" la consulta a la militancia de todos los acuerdos de Gobierno. En su primer acto desde el anuncio de su candidatura el pasado sábado en Dos Hermanas (Sevilla) y acompañado por los diputados Zaida Cantera y Odón Elorza, entre otros, Sánchez ha desgranado los detalles del decálogo que articulará su candidatura a las primarias.

Promovida por la Plataforma Militantes en Pie, que aglutina a los socialistas críticos de la provincia, la cita ha congregado a más de 900 asistentes, según la organización, que han recibido al exlíder socialista al grito de "no es no" y "Pedro presidente". El Espacio Cultural La Bohemia de Castellón se ha quedado pequeño para acoger a los militantes y simpatizantes, muchos de los cuales han tenido que quedarse en la calle al no poder acceder a su interior.

"Hoy os anuncio mi primer compromiso: vamos a incluir en los estatutos como obligatorio la consulta a la militancia de todos los acuerdos de Gobierno", ha destacado Sánchez dentro de los principios que marcarán la hoja de ruta del nuevo PSOE y que ha detallado en el acto tras avanzarlo horas antes por las redes sociales. Algunos de estos principios son convertir el PSOE en un partido autónomo "donde nadie pueda cambiar nuestras ideas", que represente la "fuerza del cambio en nuestro país", "de izquierdas", "plural, diverso y de liderazgos compartidos, con dirigentes con dedicación exclusiva y limitación de mandatos".

"Un PSOE creíble, coherente y unido, y sólo el voto de la militancia construirá la unidad del partido", ha incidido el exsecretario general del PSOE. En su intervención, Sánchez ha destacado que se siente "con más fuerza y ganas que nunca" para convertir al socialista en un "partido autónomo, libre, coherente y que cumple con la palabra dada, y eso es un partido que vota 'no' a Rajoy".

En este sentido, ha dicho que dio el paso al frente de presentar su candidatura en el acto del sábado pasado en Dos Hermanas "porque el socialismo es todo menos resignación" y ha recalcado: "Estoy dispuesto a dar lo mejor de mí mismo para que el partido socialista renazca para poder ponerle fin al PP".

Ha reconocido que la encrucijada a la que se enfrenta el PSOE "también se ve en el socialismo europeo, y ésta sólo se resuelve votando". "A ningún socialista se le escapa que nuestra organización está en una encrucijada, y sólo hay dos caminos: el de la alianza entre las fuerzas progresistas con el PSOE vertebrando el cambio o el camino iniciado por la gestora que ha situado al socialismo español en tierra de nadie".

Constantes también han sido sus llamadas a la "ejemplaridad" y las "lecciones de compañerismo y respeto" que deben regir, ha dicho, la actividad del partido hasta las primarias. "Nunca un socialista es nuestro adversario. Debatamos con convicción. De mi boca sólo vais a escuchar propuestas en positivo", ha dicho antes de abandonar, en medio de un nuevo baño de masas, el espacio cultural castellonense.

Por su parte, Odón Elorza ha destacado el volumen de asistentes al acto de esta tarde en Castellón. "Dicen que Pedro Sánchez está solo, que se ha quedado sin generales, y yo les digo: ¿y esto qué es? Pedro, no está solo. Tiene detrás a un montón de militantes", ha indicado. Ha apelado también al "movimiento pacífico y democrático de resistencia" creado en el sector crítico: "No podemos caer en descalificaciones contra ningún compañero, no sacarán beneficio de esto".

Zaida Cantera ha señalado en su turno de intervención que se ha posicionado por la candidatura de Sánchez "por su honradez, porque defiende la libertad y la igualdad, el valor de la palabra dada. Recuperad la palabra dada", ha apelado a las bases. "Aquí no hay tercera vía. Sólo dos posturas: o un PSOE renovado que vuelva a la izquierda o una vía denostada, feudal y anticuada que permite que el PP gobierne. Yo no quiero esta vía", ha añadido.