Sánchez pide a Rufián y Casado que se disculpen por sus insultos en el Congreso

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido al diputado de ERC, Gabriel Rufián, y al líder de PP, Pablo Casado, que se disculpen por "insultar" y "difamar" en el hemiciclo del Congreso. "Pedir disculpas es bueno y sano también en democracia", les ha recordado. Sánchez se ha referido así al duro rifirrafe que han mantenido esta mañana el ministro de Exteriores, Josep Borrell, y el diputado Rufián, en el que éste ha llamado "fascista" al ministro, y también al debate de hace un mes en el que Casado le acusó a él mismo de ser "partícipe y responsable del golpe de Estado" independentista.

En la rueda de prensa de la XXX Cumbre Hispano-Lusa, que Sánchez ha ofrecido esta noche en Valladolid junto al primer ministro portugués, Antonio Costa, el presidente ha recordado que él rompió relaciones con Casado precisamente por eso, pero no con el PP -"ahí está el malogrado acuerdo para la renovación del CGPJ", ha dicho-, por lo que tampoco romperá relaciones con ERC. Tras reclamar a todos los grupos parlamentarios que hagan la "reflexión de que las sesiones de control no pueden ser una ceremonia de la crispación", Sánchez ha incidido en que, si bien la de esta mañana "no ha sido la primera" vez que eso ocurre, él espera "que sea la última".

Preguntado si va a romper relaciones con ERC tras el incidente en el que Borrell asegura que el diputado Jordi Salvador le ha escupido, ha señalado que él no rompe con grupos parlamentarios sino "con aquellos políticos que utilizan la palabra para insultar, difamar y descalificar, como por ejemplo cuando se me tachó a mí de golpista". En esa línea, ha señalado que el Gobierno no va a romper relaciones con ERC pero "sí con aquellas personas que entienden la palabra de forma distinta a lo que se necesita en un sistema democrático".

A su juicio, tanto Rufián como Casado deberían pedir disculpas. "Se piden disculpas, se explica que algunas veces en el fragor del debate parlamentario uno puede excederse y extralimitarse y se acabó, pero se reconoce esa responsabilidad y esa descalificación y se piden disculpas, no pasa nada", ha subrayado. A la pregunta de cuándo tiene previsto convocar elecciones, Sánchez ha reiterado que desde que presentó la moción de censura contra Mariano Rajoy siempre ha tenido el "mismo calendario: moción, estabilidad y elecciones" y ha sostenido que "estamos ahora mismo en el proceso de la estabilidad política, económica y social" y que su Gobierno tiene una "agenda de cambio muy importante que implementar antes de que lleguen las elecciones".

Sánchez vetará el 'brexit' si no cambia el punto sobre Gibraltar

Sánchez ha insistido en que "España tendrá que votar que No y ejercer su capacidad de veto" si la bilateralidad entre Reino Unido y España sobre el futuro de Gibraltar no se mantiene en el acuerdo del "brexit". "Tal y como está planteado, no nos sentimos representados ni reflejados", ha resumido el presidente del Gobierno, convencido de que debe "defender los intereses de la nación española" y que esto será entendido tanto por el resto de mandatarios europeos como por la primera ministra británica, Theresa May. Sánchez ha insistido en que España es "firme en la defensa del proyecto europeo", pero ha agregado que "no se puede debilitar" la posición que mantiene sobre el futuro de Gibraltar y la necesaria bilateralidad con respecto al Reino Unido en esta materia.

El presidente del Gobierno español ha afirmado que, aunque ha mantenido una "actitud constructiva" y "sin bloqueos" durante los meses de negociación, actualmente se siente "contrariado" sobre el contenido del punto 184 del acuerdo que pretende ser votado el próximo domingo, ya que puede condicionar los potenciales acuerdos sobre el futuro de Gibraltar entre España y el Reino Unido.