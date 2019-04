Sánchez bromea al decir que pide charlas cortas por teléfono para que Rajoy no le pille comunicando

BROMEA SOBRE LA LLAMADA QUE RAJOY PLANEA HACERLE

El secretario general del PSOE ha ironizado diciendo que "hay algunas veces que hasta incluso le digo a la gente que me está llamando que, por favor, tengamos conversaciones cortas a ver si el señor Rajoy me va a pillar comunicando". Tras ello, Sánchez en tono serio ha dicho que cree que el presidente en funciones "no tiene ninguna voluntad" de hablar con él.