Las claves en la recta final de la campaña para las elecciones catalanas: ¿quién ganará? ¿cuándo volverá Puigdemont?

Los catalanes acuden a las urnas en una semana. La campaña electoral afronta sus últimos días antes de las elecciones que decidirán el futuro político de la región. Muchas de las dudas que ahora resuenan estarán resultas en siete días, cuando se realice el escrutinio.

La primera de las claves es saber si el independentismo revalidará la mayoría absoluta. Las encuestas electorales apuntan a que los partidos independentistas no repetirán una mayoría absoluta. En 2021, el independentismo logró un hito: mayoría absoluta en escaños (74) y en votos (52%); pero la batalla entre ERC, JxCat y la CUP y el desgaste del 'procés' amenazan con desmovilizar a parte de su electorado, lo que puede provocar que el próximo domingo 12 de mayo no se alcancen los 68 escaños, según varias encuestas.

¿Si el independentismo no logra la mayoría, qué pactos permitirían una investidura? Al parecer, Salvador Illa (PSC) tendría la llave del Gobierno de la Generalitat catalana. Pero necesitaría el apoyo de Esquerra o de Junts y eso podría tener consecuencias en el delicado equilibrio de apoyos del presidente Pedro Sánchez en Madrid. Puigdemont ya ha reiterado en varias ocasiones que Junts no facilitará la investidura de Illa. Es más, avisó de que si no preside la Generalitat, dejará la política si no es investido.

¿Cuáles pueden ser los futuros pactos? Illa se muestra abierto a pactar con cualquier formación excepto los extremos -Vox y Aliança Catalana-, Puigdemont descarta acuerdos con el PSC y apuesta por liderar un Govern independentista, mientras que Aragonès, que acabó el mandato buscando el apoyo de socialistas y comunes a los presupuestos, no aclara sus posibles alianzas, pero defiende un ejecutivo de orientación soberanista y de izquierdas.

Si el independentismo pierde la mayoría absoluta, Illa puede buscar acuerdos con ERC, los comunes o JxCat, -algo que no descarta el exalcalde de Barcelona Xavier Trias-, pero si los independentistas le niegan su apoyo, sus opciones se complican, ya que dependería de los votos del PPC y, probablemente, de Vox.

Otra de las preguntas clave es cuándo podrá regresar a España Carles Puigdemont. Está instalado en el sur de Francia y no prevé volver a casa antes de las elecciones, El expresidente catalán espera regresar para el debate de investidura, sea o no él el candidato y cuya fecha límite es el 25 de junio, por lo que la ley de amnistía ya podría estar en vigor.

¿Quién ganará las elecciones catalanas?

El favorito en todas las encuestas es el candidato del PSC, Salvador Illa, que ya fue el más votado en 2021 y ahora aspira a ver incrementados sus 33 diputados. El PSC ganaría hoy las elecciones catalanas con 37-41 escaños (27,4%) seguido de Junts (30-34, 19,5%) y ERC (22-26, 17,2%), según un sondeo publicado este domingo por el 'Ara' recogido por Europa Press.

Por detrás estarían Vox (10-12), PP (9-12), Comuns (6-9), CUP (5-8) y Aliança Catalana (2-7), mientras que Ciudadanos se quedaría sin diputados (menos del 2%).

Estos resultados provisionales harían que el bloque independentista obtenga 59-75 escaños y el bloque no independentista 62-74, mientras que la mayoría absoluta está en 68 de los 135 diputados, según la encuesta.

Aunque las encuestas dan como ganador al socialista Salvador Illa, el exministro pide prudencia: "El peor adversario que podemos tener es darlo todo por hecho". En el mitin electoral de hoy ha estado acompañado por el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que ha remarcado que el Partido Socialista representa "el voto, no el veto".

Mientras Yolanda Díaz, cuya formación gobierna en coalición con el PSOE, pide conocer con quién pactará el PSC en el caso de que no logre la mayoría absoluta, los partidos independentistas apuestan por conseguir el voto joven. "Cuando defendimos el 1-O, algunos teníais 13 ó 14 años. No lo hicimos por nosotros, lo hicimos por vosotros. Porque intuimos que el relevo generacional estaba en riesgo", expresa Carles Puigdemont. El PP catalán pide el voto para abrir una nueva etapa.

"El 'procés' trae decadencia, abrir una nueva en la que no estén los que han liderado el proceso", afirma Alejandro Fernández. Y Vox critica que Feijoo hubiera tanteado a Junts para su investidura: "Votar a PP o a PSOE es lo mismo", dice Santiago Abascal. Y desde Ciudadanos ponen el foco en los votantes socialistas para pedir el voto de aquellas personas que se han sentido "traicionadas por siete votos".

El presidente Pedro Sánchez no descarta ningún escenario de pactos y Alberto Núñez Feijóo afirma que no hay diferencia entre PSC y los independentistas

