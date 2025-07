Directo: Feijóo comparece en la sede nacional del PP: "España padece una crisis institucional porque tiene un presidente sin ningún límite moral"., en streaming

En su comparecencia de este jueves desde la sede nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo ha hecho balance del curso político con duras críticas al Gobierno y ha comenzado su intervención con una mención directa a los afectados por la DANA que azotó la Comunidad Valenciana el pasado otoño.

"El señor Sánchez no tuvo ni una palabra para las víctimas cuando compareció hace tres días", ha reprochado el líder del PP, quien ha contrastado esa actitud con su propia posición: "Frente a su indolencia, yo sí quiero renovar el compromiso que él no manifestó". Feijóo ha desglosado ese compromiso en tres ejes: “con la verdad, con la reconstrucción y con la recuperación”.

Ha recordado que "el compromiso con la verdad" es el que ahora mismo persigue la justicia y que impulsa también el trabajo de la comisión de investigación en el Senado y en las Cortes valencianas. En cuanto a la reconstrucción, ha defendido su plan de 12.000 millones de euros para la Comunidad Valenciana, presentado en enero y con una duración prevista de diez años. "Me compromete de principio a fin", ha afirmado.

"España es mejor que su gobierno"

Feijóo también ha querido trasladar un mensaje de gratitud a los ciudadanos, a quienes ha calificado como "lo mejor del curso". "Nuestro país es infinitamente mejor que su gobierno", ha afirmado. Ha agradecido a todos los españoles su "ambición, esfuerzo, optimismo y generosidad", y les ha prometido que "la política volverá a estar a su nivel porque volverá a estar a su servicio".

En su análisis de la actividad del Ejecutivo, el líder del PP ha señalado que los españoles "no han tenido un verdadero balance político del curso". Ha recordado que no se han presentado Presupuestos Generales ni este año ni el anterior, siguen en vigor los de la legislatura pasada, no ha habido debate sobre el estado de la nación ni se ha convocado elecciones, "como habría sido razonable dada la debilidad del Ejecutivo".

Feijóo ha afirmado que Sánchez ha evitado todos estos mecanismos "porque sabe que no cuenta con mayoría, no habría sacado los presupuestos adelante y perdería unas elecciones”. Y ha rematado2 con una reflexión crítica: "Si dijo una verdad este curso, hay que reconocérselo: cuando afirmó que estaba dispuesto a gobernar con o sin el Parlamento, no nos estaba mintiendo".

Durante su intervención, Alberto Núñez Feijóo ha subrayado el contraste entre su partido y el Gobierno, asegurando que "nunca ha habido tanta diferencia entre la vocación de servicio del Partido Popular y la podredumbre que impregna a todo el Partido Socialista".

Ha acusado al PSOE de estar "encerrado en un solo hombre", frente a un PP "abierto a toda la nación", como, según ha afirmado, reflejan tanto las elecciones recientes como las encuestas y las movilizaciones ciudadanas.

El líder del PP ha señalado que "todas las caretas del sanchismo han ido cayendo una tras otra" en los últimos meses, y ha criticado que el Ejecutivo ha pasado "de hablar de ejemplaridad a repartirse mordidas, de igualdad a repartirse privilegios y de feminismo a repartirse mujeres".

"Sánchez dijo ser un regenerador y es el presidente con más casos de corrupción y más cerca: su familia, sus secretarios de organización y su fiscal general", ha asegurado.

Feijóo, ha cargado este jueves contra el Gobierno de Pedro Sánchez al que ha acusado de haber llevado a España a "una crisis institucional" con un presidente que, según ha dicho, "no tiene ningún límite moral".

"El presidente que se proclamó regenerador es hoy el que más casos de corrupción acumula en su entorno cercano: su familia, sus secretarios de organización, altos cargos de su Gobierno y su fiscal general", ha señalado.

Feijóo también ha cuestionado el estado económico del país. "España lidera el paro femenino y juvenil en Europa, tenemos más de 700.000 fijos discontinuos inactivos y el gasto público crece cuatro veces más que el consumo privado", ha advertido.

Ha denunciado que el Ejecutivo ha sido "incapaz" de presentar nuevos Presupuestos Generales del Estado en esta legislatura, y que la deuda se ha incrementado en 460.000 millones desde 2018. A esto ha añadido una caída del 50 % en inversión extranjera bruta, un alza del 22 % en los precios y del 39 % en los alimentos.

"El 90 % de los españoles declara haber perdido poder adquisitivo. La renta per cápita se ha alejado de la media europea un 15,3 %, la productividad ha caído y el precio de la vivienda ha subido un 39,8 % en una década", ha concluido. "España está en la mitad de la tabla europea, aunque el Gobierno diga que somos los que más crecemos".

